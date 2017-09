Milo fait un retour au jeu

Travaillant depuis quelques semaines comme recruteur pour les Eskimos d’Edmonton, Christopher Milo fera un retour au jeu avec la formation albertaine.

Engagé comme agent libre, l’ancien botteur des Roughriders de la Saskatchewan et du Rouge et Noir d’Ottawa fera ses débuts dans son nouvel uniforme lundi, lorsque les Eskimos visiteront les Stampeders de Calgary dans le cadre de la Classique de la fête du Travail.

« Je ne m’attendais vraiment pas à ça, a reconnu Milo, que nous avons joint à Edmonton samedi. Je suis content de pouvoir continuer à vivre mon rêve et de m’amuser encore un peu. C’est le fun de remettre le casque et les épaulettes. La situation est claire. Les Eskimos souhaitent miser sur deux botteurs dans leur alignement pour appuyer Hugh O’Neill. Je vais m’occuper des placements et O’Neill sera responsable des bottés de dégagement et d’envoi. »

Incertitude

Sean Whyte est sur la liste des blessés pour une période de six semaines. Il ratera au moins les trois prochaines parties.

« Je suis là tant que Sean ne reviendra pas au jeu, a expliqué l’ancien botteur du Rouge et Or de l’Université Laval. Je ne sais pas si mes performances pourraient influencer la durée de mon séjour et je ne connais pas la gravité de sa blessure. J’ai participé à mon premier entraînement avec l’équipe samedi [hier] et tout s’est bien passé. Le synchronisme était bon. Je m’entraînais au PEPS cet été, mais je n’avais pas botté depuis deux ou trois semaines. »

Blessé en fin de saison l’an dernier, Milo avait été libéré par le Rouge et Noir pendant la saison morte.