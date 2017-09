Quand le crime est une affaire de femmes

Le passionné de romans policiers Richard Migneault a de la suite dans les idées. Après crimes à la librairie et crimes à la bibliothèque, il invite le lecteur à parcourir les dédales mortels du musée. Pour explorer les arcanes de ce haut lieu de savoir, dix –huit écrivaines en provenance des quatre coins de la francophonie ont été conviées. Comme dans un livre de recettes, il est question de savoir-faire, de bons dosages, d’une liaison quais parfaite, et parfois de quelques ratés.



Du plus classique au plus cruel

Comme ce sont des histoires courtes ou nouvelles, rien ne vous oblige à commencer par début. Si le musée sert de pierre philosophale, vous comprendrez rapidement que c’est l’art avec tout ce que cela englobe, qui sert de courroie de transmission à « nos dames en noir ». Dans le plus pur style Hercule Poirot, l’ex-commissaire à la brigade des mœurs, Danielle Thierry nous fait redécouvrir l’œuvre du physionomiste Alphonse Bertillon. À travers une passion amoureuse et un certain sens du fétichisme, L’ombre d’Alphonse est un joli clin d’œil aux feuilletonistes du 19e siècle. Parce que le harcèlement sexuel relève de l’ignominie, Karine Gibel signe l’un des textes les plus puissants. L’intérieur qui justement se passe dans un musée, évoque toute la « sauvagerie » qui peut exister, quand une employée doit se soumettre au bon vouloir de son patron. Ne voulant pas alarmer sa famille, et perdre son emploi, elle commence à sombrer jusqu’au jour ou !



Dans Le Christ couronné d’épines, la journaliste et chef d’antenne Catherine Lafrance joue à fond la carte de la vie de policier, tandis qu’Andrée. A Michaud( Mobster's Memories), fais revivre avec bonheur, l’époque faste des romans de durs à cuire. Avec Florence Meney, La mort à ciel ouvert combine habilement le voyage, les beautés du paysage et la différence d’âge.