Shapo comme dans chapeau!

Mais le US Open, s’cusez, c’est organisé de mains de maître. Les salles pour les médias sont fabuleuses. Il ne manque rien. La bouffe est correcte, soit bien meilleure qu’à Wimbledon la dernière fois que j’y suis allé, et le transport est impeccable. C’était la même chose pour Paris et Londres. Sauf qu’à New York, puisque certains matchs se terminent passé minuit et que les journalistes doivent souvent travailler jusqu’à deux heures du matin, t’es mieux avec une navette du US Open qu’à tenter d’appeler Uber dans le l’immense parking.

Je suis au Marriott, au coin de la 3e et de la 48e. À deux pas de Broadway, en plein cœur de Manhattan. L’autre soir, je suis revenu avec le bus de 16 h 30 du Billie-Jean King Centre, à côté de l’aéroport de La Guardia. Quatre heures et demie et il mouillassait. À 17 h 05, j’étais à l’hôtel. Allo monsieur le maire ! On est à New York. À Manhattan. La Big Apple. C’est dix fois gros comme Montréal. Vous allez me dire que les rues sont droites, mais ça fait quand même dix fois plus de voitures, de camions et de bus à s’y infiltrer. Sans parler du tunnel à une voie...