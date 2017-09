Stroll a fait taire ses détracteurs

MONZA | Lance Stroll savait, après avoir bouclé son tour ultime en ronde Q3, que son nom figurerait dans la portion supérieure du tableau final des qualifications.

« Ce tour a été formidable, un tour presque parfait sous la pluie, a expliqué le Québécois en entrevue au Journal. Je me doutais bien que j’avais réussi à me hisser parmi les meilleurs, en sachant toutefois que d’autres pilotes, derrière moi, tentaient aussi d’améliorer leur sort à la fin. »

Troisième lorsque le drapeau à damier a été agité devant lui, il a vu Daniel Ricciardo lui ravir le troisième rang à la dernière minute.

Si Stroll garde les deux pieds sur terre, sans trop s’enflammer, il reconnaît que son comportement dans des conditions aussi difficiles, qui en a d’ailleurs étonné plusieurs dans les paddocks de Monza, pourrait enfin changer les perceptions à son égard.

Une feuille de route envia­ble

Et, quel que soit le résultat de sa course dimanche, cette brillante démonstration sur une piste détrempée samedi saura faire taire une nouvelle fois ses détracteurs, qu’ils soient du Québec ou d’ailleurs.

« J’ai maintenant battu deux records en F1, se défend-il avec raison. J’ai gagné des championnats partout où je suis passé. En karting, en F4 et en F3. J’ai une feuille de route enviable.

« Moi, j’ai toujours cru en mes moyens. Si j’ai fait le grand saut en F1 cette année, c’est que je me sentais prêt à le faire.

« Ce que les gens pensent à mon sujet, c’est leur affaire. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, ça ne me dérange pas.

« Je ne porte pas attention aux commentaires des gens. Je me fie à mon entourage et à mon équipe, qui me sont d’un appui indéniable. »

« Si les gens voient les choses autrement, c’est leur problème, pas le mien. J’ai encore beaucoup à apprendre, d’accord, mais je réalise que je suis un bien meilleur pilote de F1 qu’à mes débuts en Australie au mois de mars. Ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. »

Départ redouté

Pour la première fois depuis le début de sa jeune carrière en F1, le jeune pilote n’aura aucune voiture devant sa Williams lorsque les feux rouges s’éteindront à Monza dimanche.

Que la Mercedes de Lewis Hamilton, détenteur de la position de tête, en retrait à ses côtés.

« Oui, je vais vivre une nouvelle expérience, relate Stroll. Ce sera une autre étape dans mon apprentissage. Mais ça ne m’intimide pas de partager la première rangée avec lui.

« C’est certain que je ne tenterai pas de causer sa perte, il se bat pour le Championnat, ce qui n’est pas mon cas. Mais l’important, c’est de réussir un bon départ, ce que j’ai prouvé par le passé dans les catégories inférieures. On verra par la suite. La course est longue. »

Le tracé de Monza est très propice aux touchettes dans un premier virage particulièrement serré où, à chaque départ ou presque, des pilotes trop téméraires sont poussés vers un tout-droit pour éviter les contacts.

D’autant plus que, contrairement à la séance de qualifications, l’épreuve devrait se dérouler au sec.

La présence de grosses pointures, dont Valtteri Bottas (4e), et les deux pilotes de Ferrari, Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel, qui s’élanceront respectivement de la cinquième et de la sixième place, incitera le Québécois à être très vigilant.

Ça risque en effet de chauffer derrière et... autour de lui.

L’Allemand, qui ne détient qu’une mince avance de sept points en tête du classement des pilotes, voudra certes gagner des positions le plus rapidement possible pour éviter que Hamilton ne prenne le large en début d’épreuve.