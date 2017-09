Une chance à saisir

Maintenant qu’il a remporté la 49e édition du Festival ­international de la chanson de Granby, ce qui lui a permis de mettre la main sur une cagnotte de 38 000 $ en bourses, l’Acadien Pierre Guitard se prépare à relever un nouveau défi : percer le marché québécois.

« Le noyau le plus dur à percer, c’est vraiment Montréal », a indiqué l’artiste au cours d’une entrevue téléphonique accordée au Journal.

Aux yeux de l’auteur-­compositeur-interprète de 24 ans, qui donne principalement dans le rock et le folk, la visibilité qui accompagne son titre de grand lauréat du concours a autant de valeur, sinon plus que les prix qu’il a remportés.

« J’ai une tribune, mon nom est un peu partout. J’ai l’impression ­maintenant que les médias, les artistes et les gens vont peut-être s’intéresser plus à ce que je fais s’ils voient mon nom dans la programmation d’une salle, a-t-il souligné. C’était ça, le but. Commencer à tourner au Québec. J’ai tourné au Nouveau-Brunswick (sa ­province natale) et en Europe, mais jamais au Québec. »

Nouveau départ

Originaire de Madran, village situé dans le nord-est de la province, le musicien considère donc que c’est un nouveau pan de sa carrière qui s’amorce, au lendemain de sa victoire à Granby.

« Je suis jeune et ça va bien, mes affaires, mais je ne veux pas m’asseoir là-dessus non plus en me disant que je n’ai plus besoin de travailler, au contraire, a-t-il dit. Plus ça va bien, plus j’ai besoin de travailler pour m’assurer que ma carrière soit durable, que ce ne soit pas seulement un feu de paille. Il y aura un autre gagnant à Granby, l’an prochain. Je n’ai pas envie de m’effacer après. »

Lucide, celui qui vit présentement à Moncton est conscient qu’il devra passer beaucoup de temps à Montréal au cours des prochains mois, afin de concrétiser son rêve de faire carrière au Québec.

« Souvent, c’est quand tu perces à Montréal que tu peux te répandre dans tout le Québec. C’est difficile à faire, parce qu’il y a tellement d’offres ! Les maisons de disques et les salles sont tellement sollicitées ! Quand t’arrives, si tu n’as pas une équipe et une machine derrière toi pour t’assurer que c’est médiatisé, ce que tu fais, ou qu’il y aura des gens d’influence qui viennent voir tes shows, c’est comme donner des coups d’épée dans l’eau. »

Vague acadienne

Les Montréalais ont déjà eu la chance de voir brièvement Pierre Guitard sur scène, en juin dernier. En effet, le musicien s’est produit devant la plus grosse foule de sa carrière lorsqu’il a pris part à La soirée ­Acadie Rock présentée dans le cadre des ­FrancoFolies de Montréal, sur la place des Festivals.

À ses côtés, ce soir-là, on comptait nombre de ses compatriotes (Les Hay Babies, Joseph Edgar, Les Hôtesses d’Hilaire, Lisa ­LeBlanc, etc.) qui ont su séduire le public québécois, au cours des dernières années.

« Pour moi, c’est une bonne chose, car la trace est déjà faite. Ces ­artistes-là peuvent d’ailleurs me conseiller et m’aider, si j’en ai besoin (...). On s’entraide tous et on marche dans les pas de celui qui est devant », a-t-il souligné.

« Je crois qu’il y a un buzz autour de l’Acadie, parce que notre génération ne s’associe plus nécessairement à la déportation et au folklore acadien, a-t-il ajouté. Nous sommes en train de créer une culture actuelle de l’Acadie et le monde réalise tranquillement que c’est intéressant ce qui se passe chez nous. »

La tige et la racine

D’ici la parution de son prochain disque, qu’il pourra enregistrer dans de bonnes conditions grâce aux prix remportés la semaine dernière, à Granby, les curieux peuvent écouter gratuitement son premier EP La tige et la racine sur sa page Bandcamp.

« Je sais déjà un peu où je veux aller, a-t-il affirmé. Il y aura encore des chansons plus lentes comme Marianne, mais je veux m’en aller vers quelque chose de plus dansant, de l’fun ! J’ai envie de donner des shows où ça bouge. »

► Toutes les informations concernant Pierre Guitard se trouvent sur son site web à l’adresse pierreguitard1.bandcamp.com.