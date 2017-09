6 choses à savoir sur Lady Gaga

C’est lundi soir que Lady Gaga prendra d’assaut les planches du Centre Bell dans le cadre de sa tournée mondiale Joanne. D’ici là, voici six choses à savoir sur la célèbre icône de la pop.

100 % Gaga

La soirée entière sera consacrée à Lady Gaga et à son univers déjanté. En effet, la chanteuse sera sur scène toute la soirée, offrant une prestation de deux heures sans première partie. Ceux et celles qui ont l’habitude de se présenter au Centre Bell une fois parti l’habituel artiste invité feront bien de revoir leur horaire.

D’hier à aujourd’hui

Bien que cette tournée accompagne Joanne, son plus récent opus, Lady Gaga n’a pas l’intention de tourner le dos à ses « vieux » succès. Les fans de la chanteuse seront donc heureux de savoir qu’ils y entendront une grande partie de ses plus grands hits, dont Poker Face, Bad Romance, Just Dance, Paparazzi et autres.

Extravagance assumée

Franges, cuir, plumes, léotard, tutu et cristaux Swarov­ski. Décidément, Lady Gaga a l’intention d’en mettre plein la vue avec ses costumes excentriques. Selon les critiques américaines, l’aspect visuel de la tournée Joanne est encore plus élaboré et impressionnant que ses précédentes.

Une absence de trois ans

Il y a déjà trois ans que la célèbre « Mother Monster » n’a pas mis les pieds sur une scène de la métropole. De passage au Centre Bell avec sa tournée ArtRave : The Artpop Ball en juillet 2014, Lady Gaga avait devancé son arrivée en ville afin de partager la scène avec Tony Bennett, la veille, au Festival international de jazz.

Une nuit à Montréal ?

Depuis que l’horaire de sa tournée est connu, les fans montréalais spéculent grandement quant à la possibilité de croiser leur idole dans les rues de la ville. Son prochain spectacle n’étant prévu que mercredi soir, à Toronto, ils seront nombreux à garder l’œil ouvert au cas où Lady Gaga passerait la nuit à faire la fête dans les endroits branchés de la ville.

Nouvel album en chantier

C’est officiel : Lady Gaga travaille déjà sur un nouvel album. Moins d’un an après la sortie de Joanne, la chanteuse a confirmé la semaine dernière au magazine Entertainment Weekly qu’elle avait « commencé à écrire ». « J’ai beaucoup d’idées et beaucoup de choses que je veux créer », a-t-elle confié au magazine américain.

Lady Gaga sera en spectacle au Centre Bell lundi soir.