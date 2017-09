Disques, drogues et rock ‘n’ roll

Si mon côté fainéant regrette les vacances estivales, le mélomane en moi raccompagne l’été à la porte et lui offre même le taxi en prime tant la saison – sauf quelques exceptions– a été ­moribonde en parutions fédératrices ou juste « ben, ben l’fun ». The War On Drugs ★★★★ Photo courtoisie A Deeper Understanding

On termine donc (je l’espère !) ces semaines de vaches maigres avec un album quand même fameux : A Deeper Understanding, un quatrième LP aussi luxuriant qu’accessible pour le sextuor rock indé philadelphien.

Suite et atomes crochus

Trois ans et des poussières ­auparavant, Adam Granduciel et ses sbires livraient Lost In The Dream, une proposition tantôt planante, tantôt dansante, tout le temps eighties et sombre à fond et, surtout, un passeport vers bon nombre de listes des meilleurs albums de l’année 2014.

Des années plus tard, le leader ne se contente pas d’en rajouter une couche. Oh non, il en glisse plusieurs, en fait.

Sans parler d’une suite à son troisième LP, The War On Drugs demeure en ­terrain connu et triture ­plutôt sa direction ­musicale. Les couches sonores sont donc nombreuses et les détails à remarquer au fil des écoutes aussi.

Ces séances seront ­toutefois fort appréciables, car le projet conserve ses atomes crochus pour la pop délicieusement fromagée de Future Islands et l’interprétation passionnée de Bruce Springsteen, notamment.

Mais...

Si Granduciel a fait preuve d’audace sur ses musiques, le bonhomme dévoile des strophes nébuleuses un brin en deçà des mélodies qu’on retrouve ici, voire du ­matériel de Lost In The Dream. ­Dommage.