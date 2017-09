La voie royale pour Shapo

NEW YORK | Ça n’arrivera peut-être plus dans les 10 prochaines années. Jamais toute une moitié d’un grand chelem n’aura été aussi ouverte pour un jeune de 18 ans. Denis Shapovalov a une voie royale ouverte devant lui.

C’est simple, s’il vient à bout de Pablo Carreno-Busta ce matin à 11 heures, personne ne devrait l’empêcher de filer jusqu’à la finale de l’US Open contre Roger Federer ou Rafael Nadal.

C’est à ce point dégagé. Personne dans tous les joueurs qui sont dans sa moitié de tableau n’est armé pour le battre à coup sûr. Les matchs ne sont pas gagnés à l’avance, mais ce sont tous des joueurs prenables.

Et Roger Federer avait vu venir le coup dès lundi. Ses déclarations n’ont pas fait de bruit parce qu’il y avait tant à couvrir et à raconter. Mais en conférence de presse, Federer s’est longuement attardé sur le changement de la garde qui est en train de se passer dans le tennis chez les hommes.

LES VIEUX S’ACCROCHENT...

Ça fait au moins 10 ans que les mêmes joueurs se partagent les six premières places au classement de l’ATP. Roger Federer, bien entendu, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Andy Murray et Tomas Berdych ont monopolisé ces positions de prestige. Avec parfois l’intrusion de Milos Raonic.

Cette fois, Djokovic, Wawrinka et Andy Murray sont absents de l’US Open. Les trois soignent des blessures qui vont les tenir des mois hors des circuits. C’est une ouverture extraordinaire pour les jeunes loups du tennis.

Déjà, Alex Zverev occupe le sixième rang et il va encore grimper puisque les Grands ne pourront défendre leurs points dans les prochains tournois.

Mais ces blessures ont entraîné d’autres conséquences. En se retirant à la dernière minute, Andy Murray a complètement chamboulé le tableau de l’US Open. Rafael Nadal et Roger Federer devraient sans doute disputer la vraie finale vendredi puisqu’ils ont été semés premier et troisième. Normalement, dans l’autre moitié du tableau, on aurait retrouvé Novak Djokovic et Andy Murray en demi-finale.

L’OBSTACLE CARRENO-BUSTA

Mais Murray et Djoko ne sont pas là. Ni Stan Wawrinka. Ni Berdych. Ni l’ancien gagnant Marin Cilic. Tableau incroyablement ouvert. Encore plus que les tableaux qui s’ouvraient miraculeusement pour Eugenie Bouchard il y a trois ans.

Avec le résultat que la coqueluche du tennis américain ces jours-ci, Denis Shapovalov, a un obstacle difficile en Carreno-Busta devant lui aujourd’hui, mais qu’après...

Ben après, les chrétiens devraient prier le Bon Dieu, les musulmans Allah, les autochtones le Grand Manitou, les Saguenéens le Grand Bleuet parce qu’après, on peut vivre un dimanche totalement fou dans une semaine.

Ne vous fiez pas à ce que vous lisez ce matin, allez vous-mêmes sur le site de l’US Open, cliquez sur « draw » et vous allez tout comprendre. Il n’y a pas un seul nom qui va vous faire serrer le ventre de peur dans ceux qui peuvent encore barrer la route de la finale à Shapo.

Par ailleurs, il ne faut pas croire non plus que Pablo Carreno-Busta est un tombeur de champion. Il a atteint le troisième tour d’un Grand Chelem pour la première fois en Australie en janvier. Puis, il a fait tomber Milos Raonic en cinq sets sur la terre battue de Roland-Garros. Mais vous savez déjà que les tennismen espagnols mangent de la terre avec leur pablum. Sur le court du stade Arthur-Ashe, ça va être une autre histoire.

LA POUSSÉE DES JEUNES

Quand même, Federer avait raison de souligner une poussée des jeunes loups. Et le plus jeune du groupe, Shapovalov, n’est pas que chanceux. Il est bon. Son revers à une main est profond, sa motion est exceptionnelle et il peut attaquer aussi bien du revers que du coup droit.

Ça ne veut pas dire qu’il est prêt à remplacer Nadal, Murray, Djokovic ou Federer la semaine prochaine. Des vétérans du tennis qui ont suivi son parcours sourient en parlant de lui. Quand il joue mal, il joue vraiment mal. Un vrai ado quand il perd ses repères. Et puis Martin Laurendeau est son coach présentement. Mais Laurendeau peut-il être le coach technique qui va lui permettre de franchir les derniers échelons ? C’est encore à voir.

Ma prédiction ? Shapo va gagner aujourd’hui.

Parce que le match est disputé sur le dur...