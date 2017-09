L’aventure à Vegas

Marc-André Fleury sera l’un des visages forts de la toute nouvelle équipe de la LNH, les Golden Knights de Vegas.

Au repêchage d’expansion des Golden Knights, le 21 juin dernier, Fleury a eu droit à un traitement réservé aux « rock star ». Sur la scène, il a reçu une chaleureuse ovation. Avant même son premier match.

« C’était bizarre, s’est rappelé Fleury. Quand ils ont fait l’annonce de l’équipe, il y avait seulement quatre joueurs des Golden Knights sur place. J’y étais avec Jason Garrison, Deryk Engelland et Brayden McNabb. Je n’étais pas trop à l’aise, j’étais gêné. J’avais mon nouveau chandail des Golden Knights et je voyais Mario Lemieux et Sidney Crosby dans la salle. »

« Ensuite, il y a eu une petite conférence et j’étais encerclé par des dizaines de micros, a-t-il poursuivi. Ça se déroulait rapidement dans ma tête. »

À Vegas, Fleury jouera le rôle de gardien numéro un de l’équipe. Il agira aussi comme l’un des meneurs au sein de ce groupe de joueurs en provenance des 30 autres équipes de la LNH.

« J’ai choisi de partir plus rapidement qu’en temps normal pour le camp, a-t-il expliqué. Je suis arrivé à Vegas en fin de semaine. Je voulais me donner du temps pour rencontrer certains de mes coéquipiers et pour me familiariser avec mon nouvel environnement. »

Une fondation solide

Les Golden Knights ne viseront pas la Coupe Stanley dès cette année. George McPhee, le directeur général, a opté pour une solution à plus long terme en construisant par le repêchage. Au récent repêchage de Chicago, les Knights ont parlé à 12 reprises, dont trois fois au premier tour. Ils ont rempli leur banque d’espoirs avec les Cody Glass, Nick Suzuki, Erik Brannstrom.

« Il y a une bonne base avec un propriétaire sérieux, un DG expérimenté [George McPhee] et un très bon entraîneur en Gerard Gallant, a mentionné Fleury. J’aime la philosophie de l’organisation. Nous aurons une assez bonne équipe dès cette année, mais nous serons dangereux dans quelques saisons. Ils ont acquis plusieurs gros choix au repêchage. C’est maintenant la clé du succès. »

Pour cette saison, Fleury a bon espoir de voir son équipe déjouer les pronostics.

« C’est un beau défi. J’espère que nous pourrons surprendre. Je ne m’en vais pas à Vegas pour me la couler douce. Je chercherai à gagner tous les soirs. Je ne changerai pas ma mentalité. »

À Vegas, le gardien de 32 ans aura encore une fois l’occasion de parler souvent en français avec la présence des David Perron, Jonathan Marchessault, William Carrier et Pierre-Édouard Bellemare. Stefan Matteau tentera aussi de gagner un poste au sein du nouveau bébé de Gary Bettman.

Deux dates importantes

Le 14 décembre et le 6 février. Fleury a déjà encerclé les deux dates.

« Au mois de décembre, les Penguins viendront à Vegas. Mais je ne sais pas trop si j’ai hâte à la rencontre à Pittsburgh au mois de février. Je vais trouver ça bizarre et j’ai peur de devenir trop émotif. Je ne veux pas me faire frapper par les émotions. »