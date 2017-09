Le deuil des Penguins

Marc-André Fleury a déjà transmis le flambeau à Matt Murray. Il l’a fait de la plus belle des façons en lui remettant la Coupe Stanley quelques minutes après la conquête des Penguins face aux Predators sur la glace du Bridgestone Arena à Nashville.

Pour Fleury, c’était la fin d’un long chapitre avec les Penguins. Il n’avait jamais connu une autre équipe et une autre ville dans la LNH.

Il était encore un tout jeune homme quand il a fait son entrée à Pittsburgh, à l’âge de 18 ans, quelques mois seulement après avoir été le premier de classe du repêchage de 2003. Il a fait ses adieux à sa ville d’adoption 14 années plus tard après trois conquêtes de la Coupe Stanley. Comme homme, il a aussi grandi en devenant un mari et le père de deux jeunes filles.

Maintenant âgé de 32 ans, le gardien originaire de Sorel se prépare pour sa nouvelle vie avec les Golden Knights de Vegas.

« Oui, je fais tranquillement mon deuil des Penguins, a dit Fleury en entrevue au Journal. Mais c’est un peu plus long que prévu. Depuis l’été de 2016, j’avais une bonne idée que mon temps achevait à Pittsburgh. Au départ, c’était difficile d’y croire. J’ai eu une belle fin de saison avec les Penguins. »

« Je pars d’une belle façon, a-t-il continué. Je n’aime pas trop montrer mes émotions, je suis une personne assez réservée. J’ai réussi à finir mes jours avec les Penguins en soulevant la Coupe Stanley. Je ne pouvais pas choisir une plus belle sortie. Après ça, j’ai ressenti de grandes émotions lors de la parade à Pittsburgh. Du début à la fin, les partisans criaient mon nom. Il y avait aussi un paquet de pancartes où les gens me remerciaient. J’ai été touché par cette vague d’amour. J’étais très émotif. »

Un immense respect

La vague d’amour n’a pas juste été causée par les partisans. Les Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Kristopher Letang et autres joueurs des Penguins ont tous remercié celui qu’ils surnommaient Flower.

Ils le décrivaient comme le parfait coéquipier. Quand Mike Sullivan a choisi Murray pour le quatrième match de la finale de l’Est contre les Sénateurs d’Ottawa, Fleury a avalé la pilule sans dire un seul mauvais mot.

« J’aime mieux être reconnu comme un bon gardien qui remporte des matchs que simplement un bon gars, a répliqué le Québécois en riant. Ma priorité est plus là. Mais ça faisait longtemps que je jouais à Pittsburgh. Maintenant que je ne suis plus un gars des Penguins, je suis content que les partisans et mes anciens coéquipiers se souviennent de moi comme un bon gardien et un bon gars d’équipe. »

Une famille

Quelques heures avant le repêchage d’expansion des Golden Knights, Malkin lui a rendu hommage sur Twitter en affichant une photo de lui où il portait le chandail au numéro 29 des Penguins, flanqué du nom de « MY MVP ». Traduction libre : mon joueur le plus utile.

« J’ai eu la chance de revoir mes coéquipiers à Pittsburgh avant que tout le monde reparte pour l’été, a précisé Fleury. J’ai eu du bon temps avec eux. Mais ce n’est jamais facile de dire au revoir aux gars. »

« J’ai toujours été proche de Sid, Gino [Malkin] et Letang. Mais des gars comme Kunitz, Daley, Bonino et Cullen, qui étaient aussi des amis proches, ont également quitté les Penguins. Nous avions vraiment beaucoup de plaisir. Il n’y avait pas de distance entre les vétérans et les jeunes. Nous formions une belle famille. »

S’il se concentre maintenant sur les Golden Knights, Fleury gardera pour toujours un bon souvenir de ses 14 saisons à Pittsburgh.

« Je suis fier de mon parcours avec les Penguins. C’est plus que je pouvais imaginer. Au début, mon plus grand rêve était juste de jouer un match dans la LNH. Une fois que tu atteins cet objectif, tu veux gagner une fois la Coupe Stanley. J’y suis parvenu à trois reprises. Nous avions une formidable équipe à Pittsburgh. À la fin de ma carrière, je serai heureux de voir mon nom trois fois sur le plus beau des trophées. »