Le jambon forêt noire au banc d’essai

Le sandwich au jambon se retrouve dans bien des boîtes à lunch. Facile à composer, ce sandwich plaît à tous. En supermarché, le rayon des jambons tranchés est plus vaste que jamais. Cette semaine, on s’attarde au jambon forêt noire.

Les meilleurs choix

Photo Chantal Poirier

duBreton biologique : Ce jambon forêt noire fait partie des meilleures options. Pour une portion de 50 g, le produit apporte 70 calories, 1,5 g de lipides, 350 mg de sodium et 11 g de protéines. Il s’agit du produit le plus protéiné du banc d’essai. De plus, il ne contient ni nitrites ni extrait de céleri. L’entreprise utilise le traitement HPP (à haute pression) à l’eau qui permet de compresser le produit et d’en extraire les bactéries. Des extraits de fruits sont ajoutés au jambon pour en colorer naturellement la chair.

Photo Chantal Poirier

Choix du Président et Le Choix du Président ­naturel se retrouvent également parmi les options intéressantes. Leur valeur nutritive, par 50 g, est comparable : 60 et 61 calories, 1,5 et 2 g de lipides, 328 et 386 mg de sodium et 10 et 10,6 g de protéines. Les deux options ne renferment pas de nitrites, mais de l’extrait de céleri de culture pour la conservation du produit. Mention spéciale au produit Le Choix du Président qui affiche la teneur en sodium la plus basse de tous les produits analysés.

Photo Chantal Poirier

Olymel sans nitrites : Les aliments qui tendent vers plus de naturalité ont la cote. Avec ce nouveau produit, Olymel souhaite répondre aux attentes des consommateurs, à l’instar de duBreton, en offrant un jambon forêt noire exempt de nitrites et d’extrait de céleri. Pour y parvenir, l’industriel a plutôt choisi de travailler avec plusieurs extraits, dont des extraits d’agrumes, de grenade et de levure. Moins protéiné que les 3 options précédentes (9 g) et plus salé (430 mg), le jambon affiche néanmoins une teneur en sodium inférieure à la moyenne des produits.

Les moins bons choix

Photo Chantal Poirier

Olymel : Si on apprécie la teneur ­modérée en calories et en lipides du produit, son contenu en sodium, quant à lui, le ­renvoie à la catégorie des options les moins ­intéressantes. Avec 655 mg de sodium par portion de 50 g, c’est le jambon le plus salé du banc d’essai. Il contient également moins de protéines que la moyenne des produits analysés (8 g). De plus, le produit contient des additifs, dont le nitrite de sodium.

Photo Chantal Poirier

Tour Eiffel : Avec 7 g de protéines et 550 mg de sodium par 50 g, ce jambon fait aussi partie des moins bons choix. De plus, sa liste ­d’ingrédients rassemble plusieurs additifs : phosphate, érythorbate et nitrite de sodium, notamment.

Photo Chantal Poirier

Paysan : À l’instar du jambon précédent, ce produit se retrouve parmi les jambons les moins protéinés (7,5 g par portion de 50 g) et les plus salés (542 mg par portion de 50 g). Ce jambon contient aussi du nitrite de sodium, ainsi que d’autres additifs.

L’analyse

15 différents produits ont été soumis à notre analyse. Pour 50 g de jambon forêt noire (d’un peu moins de 2 tranches à 4 tranches selon les marques), on retrouve :

De 44 à 70 calories

De 1 à 2 g de lipides

De 328 à 655 mg de sodium

De 6,5 à 11 g de protéines

Que reproche-t-on aux nitrites ?

Les nitrites sont ajoutés aux ­charcuteries pour prévenir le ­développement de ­bactéries dans la viande et pour en ­préserver la couleur. La loi régit l’ajout de nitrites (maximum 200 ppm). Toutefois, les nitrites, une fois modifiés via la digestion, peuvent se transformer en nitrosamines, des substances cancérigènes selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé).

Pour les éviter, l’industrie a ­commencé à utiliser l’extraits de céleri de culture. Néanmoins, naturelles ou synthétiques, les nitrites sont des nitrites. Un produit dit naturel peut donc aussi renfermer des nitrites. Il est encore ­impossible de connaître la quantité de nitrites que contiennent les charcuteries, la déclaration n’étant pas obligatoire. Il semble toutefois que la vitamine C (retrouvée notamment dans les poivrons, le chou, les agrumes et les fraises) freine la transformation des nitrites en nitrosamines. Accompagnez votre sandwich au jambon d’une généreuse portion de végétaux.

Le saviez-vous ?

Photo Fotolia

Le céleri, tout comme la ­betterave et la laitue, contient ­naturellement des nitrates qui, lorsqu’ils sont consommés, se ­transforment en nitrites.

Les viandes tranchées... suffisamment protéinées ?

Photo Fotolia

On doit consommer environ 20 g de ­protéines par repas. Faisons l’exercice pour un sandwich garni de jambon. 2 tranches d’un pain 100 % blé entier apportent environ 6 g de protéines. La viande devra alors combler, plus ou moins, la protéine restante.

Si on compose le sandwich du jambon duBreton, il faudra utiliser un peu plus de 60 g de viande. Une quantité qui apporterait aussi près de 450 mg de sodium.

Si on compose le sandwich du produit de marque Tour Eiffel (l’un des moins bons choix), il faudrait alors consommer 100 g de viande. Une quantité qui apporterait alors 1100 mg de sodium, soit près de la moitié de l’apport maximal tolérable.

À titre comparatif , 100 g de jambon forê noire en tranches apporte en moyenne près de 9 g de protéines et de 500 mg de sodium. 100 g de filet de porc, par exemple, apporte 30 g de protéines et bien peu de sodium. La règle d’or : parcimonie avec les charcuteries.

Bon à savoir

L’Agence canadienne ­d’inspection des aliments oblige ­l’affichage de la teneur en ­protéines des produits à base de viandes ou de volailles qui sont ajoutés de sels de phosphate ou d’eau. Opter pour des produits à plus forte teneur en protéines est une belle idée. Plus il y a de protéines, moins il y a d’autres ingrédients diluant cette teneur. Un seul choix, deux avantages nutritionnels.

À noter

Les Viandes biologiques de ­Charlevoix offrent d’excellents produits. Toutefois, l’entreprise ne propose pas de jambon type forêt noire, ce qui explique qu’elle ne se retrouve pas au sein de ce ­palmarès. Combinant valeur nutritive ­intéressante et liste d’ingrédients épurée, son jambon blanc biologique est une option de choix.