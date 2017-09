Le nouvel album de Taylor en 6 points

Un nouvel album de Taylor Swift ne passera jamais inaperçu, mais personne ne s’attendait à ce que son prochain opus fasse autant jaser. Taylor est de retour en force et elle veut que le monde entier soit au courant!

1. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, la chanteuse de 27 ans a dérogé à sa « règle » de sortir un album aux deux ans. Son cinquième disque, 1989, remonte à 2014. Son sixième opus ne porte pas le titre 1992, comme l’aurait voulu la suite « logique », mais plutôt Reputation !

2. Il sera lancé le 10 novembre prochain. Assurément une date à encercler en rouge sur le calendrier.

3. En parlant de rouge, Taylor, elle, est plus du style à souligner de cette couleur le nom de ses ennemis, comme elle le laisse entendre dans le premier extrait Look What You Made Me Do ! On devine que les paroles s’adressent à Kim Kardashian, Kanye West et Katy Perry, avec qui la star ne s’entend pas bien...

4. Apparemment, cet album présentera 15 chansons.

5. Quelques jours avant l’annonce officielle de nouvelle musique, Taylor a carrément effacé tout le contenu de ses réseaux sociaux ! Elle désire vraiment recommencer à neuf... Elle mentionne d’ailleurs que « l’ancienne Taylor » n’existe plus.

6. Petit fait intéressant : son nouvel extrait emprunte la mélodie du succès de 1991 de Right Said Fred, I’m Too Sexy ! Les membres de la formation se disent très heureux du résultat.

La phrase de la semaine

« Tu sais que tu as réussi, dans la vie, quand le restaurant qui sert les meilleures gaufres au monde te suit sur les réseaux sociaux ! » – Nick Carter

3 trucs à surveiller cette semaine

Les 2 et 3 septembre :

Faites place au Mile Ex End Musique Montréal ! Des concerts présentés directement sous le viaduc Van Horne.

Le 5 septembre :

Maxim Martin et sa fille Livia nous invitent à entrer dans leur univers par le biais de l’émission Max et Livia à VRAK, à 17 h 30.

Le 7 septembre :

La télésérie de l’heure, Riverdale, débarque à VRAK ! À 20 heures.