Nouvel hommage à Richard Desjardins

ROUYN-NORANDA | Le quart de la population de Rouyn-Noranda s’est déplacé dimanche soir pour voir ce qui est sans doute le spectacle de l’année en Abitibi : Richard Desjardins et une quinzaine d’artistes interprétant le répertoire de ce géant de la musique québécoise.

Le Festival de musique émergente avait mis le paquet pour conclure sa 15e édition, avec une immense scène installée littéralement sur un lac près du centre-ville de Rouyn-Noranda, à quelques rues de l’endroit où Richard Desjardins a grandi et écrit ses premières chansons.

Des artistes comme Yann Perreau, Bernard Adamus, Les sœurs Boulay et Philippe B ont passé en revue plus de 30 ans de carrière.

« Je vais prendre des notes », a lancé Desjardins à Yann Perreau, Émile Bilodeau et Stéphane Lafleur lorsqu’il est arrivé pour faire les tests de son dimanche après-midi. Il faisait ainsi référence au fait qu’il assisterait pour la première fois au spectacle qui lui rend hommage, n’ayant pu assister aux deux premières représentations, au Festival d’été de Québec et aux FrancoFolies.

« Ça ne met pas de pression du tout », a répliqué Bilodeau.

Desjardins est monté sur scène tard dimanche soir pour les trois dernières chansons (Les Yankees, J’ai couché dans mon char et Chaude était la nuit).

La surprise était totale puisque le FME et 117 Records, qui ont organisé le spectacle, avaient réussi à garder le secret jusqu’à la fin sur la présence du chanteur. Pendant tout le FME, où près de 70 spectacles ont été présentés depuis jeudi dernier, les rumeurs sur la possible présence du poète abitibien ont couru.

La nuit n’était pas chaude

Contrairement à la célèbre chanson du groupe Abbittibbi, mené par Desjardins, la nuit n’était pas chaude sur la plage du lac Noranda. Mais rien au monde n’aurait pu les empêcher de fredonner J’ai couché dans mon char, Le bon gars et Quand j’aime une fois j’aime pour toujours.

Le chanteur du groupe Avec pas d’casque, Stéphane Lafleur, était très content de pouvoir rendre cet hommage à une idole de sa jeunesse.

« Sa musique a été importante pour moi dans un moment-clé. Quand tu commences à jouer de la guitare et peut-être même à écrire des “tounes”, ça te marque. Ses chansons sont tellement empreintes du territoire abitibien. Moi, je joue Au pays des calottes. C’est tellement ancré ici. C’est très spécial », a-t-il dit.

Émile Bilodeau, qui a interprété Le chant du bum, était très impressionné de monter sur scène aux côtés de Desjardins. « C’est un des plus grands et il est ici. On est dans sa ville et on chante pour lui et avec lui. C’est vraiment quelque chose d’incroyable », a-t-il dit.

Comme un gamin

Yann Perreau était comme un gamin et il a filmé avec son téléphone une bonne partie des tests de son. « Depuis que j’ai 16 ans que c’est mon phare dans la musique québécoise et même mondiale. Il m’a beaucoup inspiré. Chanter devant lui, devant sa foule et sa famille... C’est extra spécial pour moi », a-t-il dit.

« Jouer devant Richard, ça me gêne un peu. J’aurais préféré qu’il ne soit pas là. Ce n’est pas que je ne l’aime pas, mais c’est intimidant », a dit Bernard Adamus.