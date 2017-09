Photos souvenirs: Joe Bocan

Un grand ami

Photo d'archives, Serge Lapointe

Avec Mario Pelchat, lors de l’enregistrement d’une émission des Beaux dimanches pour Radio-Canada en 1989. Comme le ­chanteur, Joe Bocan était déjà, à l’époque, au sommet de la gloire. Près de trente ans plus tard, ils sont toujours amis et ­collaborateurs. Mario est le producteur du disque Dis-moi ­Joséphine de la chanteuse.

Après Granby

Photo d'archives

En 1986, alors qu’elle n’avait pas ­encore lancé ­d’album, Joe Bocan remportait, avec ­Paradoxale, le trophée du meilleur spectacle pop de l’année et elle était sacrée interprète de l’année, au gala de l’ADISQ. Trois ans plus tôt, elle terminait deuxième dans la catégorie auteur-compositeur-interprète, au Festival de la chanson de Granby. Elle coanimait alors l’émission jeunesse Minibus à Radio-Canada, aux côtés de gros noms comme Rémy Girard.

Plein la vue

Photo d'archives, Serge Lapointe

EN 1989, Joe Bocan remportait le Billet d’argent pour son spectacle Vos ­plaisirs et le mal, vu par 25 000 personnes. Sur scène, elle en avait mis plein la vue, avec des costumes de Michel Robidas et une mise en scène signée René Richard Cyr et Claude Poissant, où elle ­plongeait dans une piscine, tournait sur une hélice d’avion et prenait feu.

Premier album

Photo d'archives, John Taylor

Avec la sortie de son premier album en 1988, vite devenu disque d’or, Joe Bocan remportait plusieurs prix, dont le Félix du spectacle pop/rock de l’année en 1989, devant Claude Dubois et Paul Piché. ­Audacieuse, elle était allée chercher son prix vêtue d’un ensemble hyper sexy qui ferait jaser sur les réseaux sociaux ­aujourd’hui.

Théâtrale

Photo d'archives, John Taylor

Joe Bocan a toujours eu le sens du spectacle. En 1988, elle se jetait à l’eau devant les caméras pour la réalisation de son premier clip, ­toujours d’actualité, Repartir à zéro, dans lequel elle chante « ... qui sera le premier à faire sauter la planète ». Elle lançait cette même année, son premier album éponyme, sur lequel on retrouve quelques-uns de ses plus grands succès, dont Paradoxale et Les femmes voilées.

► Avec ses chansons de Joséphine Baker, Joe Bocan fera la première partie des spectacles de la tournée Bécaud, en supplémentaires, de Mario Pelchat. Ils seront notamment à Brossard le 12 octobre et au Capitole de Québec les 16, 17, 18 et 19 octobre. Pour toutes les dates, voir mariopelchat.com.

► Joe Bocan fera également partie de l’album Les Prêtres, Noël ensemble, aux côtés de plusieurs artistes. Cet album qui sortira le 3 novembre fait suite à l’immense succès d’Agnus Dei, Mario Pelchat & Les prêtres.

► La chanteuse a récemment lancé l’album Dis-moi Joséphine, un hommage à la chanteuse afro-américaine Joséphine Baker.

► Un nouvel album pour enfants du personnage de Joe Bocan, La comtesse d’Harmonica, doit sortir pour les Fêtes.