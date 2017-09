Après Xavier Dolan et Cœur de pirate, c’est au tour de Jean-François Provençal de séduire la France

Certaines mauvaises langues sifflent que le hit de l’été 2017 est Despacito. Nous sommes gênés pour elles.



Les mélomanes, eux, les vrais, savent que la chanson qui traversera l’histoire, le temps et peut-être même l’espace est J’ai faim, plus que Alain, nouvelle création de Jean-François Provençal, membre des Appendices et, surtout, l’artiste le plus pertinent du Québec depuis Félix Leclerc, Céline Dion et le gars qui dansait dans le clip Dans mon corps des Trois Accords.

Des millions et des millions



Depuis la parution de son hit engagé dénonçant, notamment, le monde qui grignote avant les repas, Provençal a cumulé plus de 2,3 millions de visionnements sur sa page Facebook.

L’engouement est tel que HERO, un média français a «repartagé» sa chanson («repartagé» dans le sens de «télécharger la pièce et ajouter un commentaire en haut et en bas du clip).

Résultat? Près de 6, 5 millions de visionnements sur la «version européenne».



Exit Xavier Dolan puis Coeur de pirate, donc, et voici la nouvelle coqueluche hexagonale: Jean-François Provençal.

Qui est-il? D'où vient-il?

L’homme soulève passions, donc, mais aussi questionnements. D’où cette entrevue publiée sur Brain, un autre média français.



Artiste intègre jusqu’à la moelle, Provençal n’a que faire du cirque médiatique et tourne en dérision les questions du site web.

Lorsqu’on l’interroge sur les femmes qu’il a aimées, le chanteur — dans un geste politisé qui rappelle les débuts de Loco Locass — se moque de son intervieweur en répondant «voici en rafale le nom de mes ex-copines: Réjeanne, Julie-Homme, Frédérichette, Luc-en-cul et Clitorine.»

Pouhahaha! Dans ta face, «merdia» populiste!



...



Bref, Jean-François tient un nouveau hit.

Le monde en France commence à la découvrir.

On trouvait ça le fun et on voulait le souligner.

Bravo J-F!