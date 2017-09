Denis Shapovalov et Lance Stroll : impressionnants !

Mats Wilander ne se prononce avec aucune retenue. Au contraire. « Denis Shapovalov est un mélange de Roger Federer et de Rafael Nadal. »

Wow.

Le parcours du jeune Canadien qui a pris fin, hier, face à Pablo Carreno Busta, a retenu l’attention de plusieurs observateurs. « Serait-il le prochain ? Celui qui assurerait la relève à Federer et à Nadal ? Serait-il le joueur que tout sport confondu pour respecter la tradition et pour lancer l’entreprise vers les plus hauts sommets ?

Wilander a lancé le débat, mais on doit prudemment retenir ses émotions. On ne veut surtout pas s’emballer comme ce fut le cas, il y a quelques années, quand Eugenie Bouchard souleva les passions.

Sauf que Shapovalov a tout pour réussir. Il est puissant, c’est un battant, il n’abandonne pas, au contraire. Les obstacles ne l’effraient pas. Il compétitionne. À 18 ans, il vient de franchir une étape importante. On n’a pas encore réussi à épeler son nom, mais on a appris à le prononcer.

Shapo le sauveur

Quels moments ce jeune homme a-t-il procurés aux amateurs depuis environ un mois ! Son passage à Montréal sortait de l’ordinaire. C’était un scénario que personne n’avait conçu, il fallait qu’un tennisman de 18 ans réalise l’impensable : notamment de vaincre Rafael Nadal.

Puis, ce fut Flushing Meadows.

On se demande si le tennis n’a pas trouvé le « sauveur ». Tout sport a besoin d’un super athlète, avec un charisme et aussi avec un talent hors du commun.

Shapovalov a-t-il conquis les amateurs de tennis ? Possiblement. En tous les cas, il a laissé une magnifique carte de visite.

Et, quelques heures avant le match entre Shapovalov et Busta, en Italie, Lance Stroll terminait au septième rang dans le cadre du Grand Prix d’Italie, dominé par Lewis Hamilton.

Un résultat qui devrait ravir ses plus fidèles supporteurs et calmer ceux qui doutent de son talent.