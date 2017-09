Gabriela Dabrowski et Rohan Bopanna continuent leur route

La Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire Rohan Bopanna ont remporté leur match de deuxième tour en double mixte aux Internationaux des États-Unis, lundi, en défaisant Maria José Martinez Sanchez et Nicholas Monroe en deux manches de 6-3 et 6-4.

La paire gagnante a connu du succès aux services en réussissant neuf as, contre seulement une double faute.

Ils ont également réussi 73 % de leurs premiers services et remporté 84 % des points, lorsqu’ils y parvenaient.

Ils sont parvenus à briser leurs adversaires deux fois en quatre tentatives.

Sanchez et Monroe ont pour leur part effectué deux doubles fautes et ont bousillé leur seule occasion de briser. Ils n’ont pas été en mesure d’enregistrer d’as.

Lors de la ronde des quarts de finale, Dabrowski et Bopanna vont affronter Hao-Ching Chan et Michael Venus.