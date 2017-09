Le CH fera-t-il les séries?

J’aurais aimé vous parler de Rafael Nadal, qui a battu Leonardo Mayer (je l’ai appelé Carlos hier...), de Maria Sharapova, qui a réussi sa rentrée en Grand Chelem malgré sa défaite d’hier, de Roger Federer qui, pour reprendre les propos d’Éric Trottier, est mortel et solide, mais je me peux pus...

Sans farce, j’ai passé en tout et partout quatre jours au Québec au cours du dernier mois. Memphis, Las Vegas et New York m’ont retenu.

Pendant ces quatre jours, quelle est la question qu’on m’a le plus posée ? Le nombre de migrants ? Non. Quelle est la game sournoise que joue Philippe Couillard ? Non plus. Quand est-ce que je me fais remplacer le deuxième genou ? Pantoute, le monde s’en sacre et c’est parfait ainsi.

Ce qu’on veut savoir, c’est si le Canadien va faire les séries ?

La réponse bientôt.

Dès qu’on saura ce que Marc Bergevin va faire du 8 millions qu’il a de « lousse sous le cap ».