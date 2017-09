Le concert de Guns N’ Roses à Montréal est sur YouTube!

Les fans du groupe reggae* culte Guns N’ Roses seront ravis d’apprendre que leur fameux concert donné à Montréal il y a quelques semaines se retrouve dans sa presque entièreté sur YouTube.



Vous avez manqué ce «retour» rare comme une éclipse? Vous y étiez et vous êtes déjà nostalgique? Voici votre chance! Profitez-en, on doute que la vidéo demeure en ligne très longtemps.

*: On le sait que Gun’s N’ Roses n’est pas un groupe reggae. On est pas cave, quand même. On fait évidemment référence à ce classique du Web...