Les Jays en bonne position

Kendrys Morales a connu un excellent match au bâton pour aider les Blue Jays de Toronto à se créer une avance de 10-4 face aux Red Sox, après huit manches et demi de travail, lundi soir, à Boston.

Morales a donné le ton au duel avec un circuit, alors que Steve Pearce et Justin Smoak se trouvaient déjà sur les sentiers. Il s’agit d’une 26e longue balle cette saison, pour l’ancien des Royals de Kansas City.

Morales a récolté deux coups sûrs et quatre points produits.

José Bautista, Raffy Lopez et Smoak ont également envoyé des balles dans les gradins. Lopez a maintenant cogné trois coups de canon, dans les ligues majeures.

Pearce a pour sa part placé la balle en lieu sûr trois fois.

Du côté des Red Sox, Eduardo Nunez a obtenu deux coups sûrs et produit trois points.

C’est J.A. Happ qui a entamé la rencontre sur la butte pour les visiteurs. En cinq manches et deux tiers de travail, il a accordé six coups sûrs et trois points. Il a également retiré trois frappeurs sur des prises.

Rick Porcello a quant à lui concédé 10 coups sûrs et sept points en cinq manches et un tiers.