Le'Veon Bell rejoint enfin ses coéquipiers

Le porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh Le’Veon Bell a finalement accepté de porter l’étiquette de joueur de concession la saison prochaine, lundi.

La vedette touchera ainsi un salaire de 12,1 millions $ en 2017. Les deux clans avaient tenté de s’entendre sur un contrat à long terme pendant la saison morte, en vain.

Considéré par plusieurs comme le demi offensif le plus explosif de la NFL, Bell a cumulé 1268 verges au sol, soit 4,9 par course, la saison dernière, réussissant sept touchés. Il a ajouté 616 verges et deux majeurs par la voie des airs. Ses performances lui ont valu une invitation au Pro Bowl et le titre de joueur par excellence des Steelers.

L’athlète de 25 ans a d’ailleurs établi un record d’équipe l’an dernier dans un gain de 27-20 sur les Bills de Buffalo, amassant 236 verges.