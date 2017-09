Lil Wayne retrouvé inconscient dans sa chambre d’hôtel

Lil Wayne a fini à l’hôpital après avoir été frappé par plusieurs crises d’épilepsie ce week-end.

D’après TMZ, le rappeur de 34 ans a été retrouvé inconscient dans sa chambre d’hôtel dimanche, et il a été admis au Northwestern Memorial Hospital de Chicago. Il devait donner un concert au Drais Beachclub de Las Vegas avec Rae Sremmund le même soir et si son équipe a tout fait pour qu’il puisse se produire, les médecins lui ont interdit de le faire.

Ce n’est pas la première fois que Lil Wayne souffre de crises d’épilepsie. Il avait déjà subi une attaque en avion. De fait, les médecins ont supposé qu’il serait bien trop dangereux qu’il monte à bord dans son état. C’est une source qui a confié à TMZ que le concert était annulé et que le rappeur «se reposait». En revanche, on ne sait pas encore s’il est resté à l’hôpital ou s’il a pu sortir.

Lil Wayne avait annoncé qu’il était épileptique en 2013, après une crise qui avait failli lui coûter la vie. Les médecins de l’hôpital de Cedars-Sinai, à Los Angeles, l’avait alors plongé dans un coma forcé. Il avait déclaré qu’il ne voyait pas les crises « venir » et qu’il ne se «sentait pas malade». «Je vais me coucher chez moi et je me réveille à l’hôpital. Je ne ressens rien. J’espère juste que ça va s’arrêter », avait alors déclaré Lil Wayne à MTV.