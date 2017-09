Un groupe de golfeurs relevé pour la Classique Bérard Tremblay

Neuf des 10 golfeurs les mieux classés du Circuit Canada Pro Tour (CCPT) prendront part à la première édition de la Classique Bérard Tremblay qui sera présentée du 6 au 8 septembre au Club de golf Continental, à Sainte-Victoire-de-Sorel.

L’Ontarien Stephane Dubois, meneur au classement et récent vainqueur, à Rivière-du-Loup, de la Coupe Lepage Millwor, sera notamment de la partie. Il a eu raison 2 et 0 de Max Gilbert, de Saint-Georges, donnant ainsi la victoire au Circuit Great Lakes Tour dans la bataille des circuits disputée selon le format en partie par trous.

David Morland IV a lui aussi confirmé sa présence à la Classique. L’ancien vétéran du circuit PGA Tour, où il a disputé plus de 120 tournois avant un terrible accident de la route en 2011, n’a pas perdu ses moyens.

Le Montréalais Beon Yeong Lee, qui a bien fait à la Coupe Canada Sani Marc - Desjardins en égalant le record du parcours avec un 63 lors de la deuxième ronde, sera lui aussi de passage au Québec.

Marc-Étienne Bussières ne vise pour sa part rien de moins qu’une victoire à la Classique Bérard Tremblay, une étape de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour.

Pierre-Alexandre Bédard en est un autre qui affiche des performances exceptionnelles à sa première saison complète chez les professionnels. Il a profité du Tournoi des Maîtres à Bic, pour remporter son premier titre chez les pros en plus de terminer troisième à la Coupe Canada 2017.

Outre Dubois et Bussières, respectivement premier et deuxième, Sonny Michaud, troisième, et Dave Lévesque, qui le suit, seront aussi présents.

Branson Ferrier, du Circuit Great Lakes, est le seul absent parmi les dix premiers au classement, pour cause d’obligations personnelles.

Tous ces joueurs et bien d’autres batailleront ferme pour une bourse globale de 40 000 $ dont 7000 $ iront dans les poches du gagnant au terme de la ronde finale de la Classique Bérard Tremblay.