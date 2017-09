Une chanson pour s’affirmer

Après avoir remporté un immense succès avec Fou, Andréanne A. Malette est de retour avec Ici et ailleurs, une chanson qui parle de l’importance d’être soi-même et de prendre sa place, un sujet qui, en cette période de rentrée scolaire, ne pourrait tomber plus à point.

« Quand j’ai réalisé que la sortie concordait avec la rentrée des classes, j’ai trouvé ça super, a expliqué l’artiste, en entrevue. J’ai fait le lien avec mes rentrées passées. J’étais tellement gênée ! C’était long avant que je me fasse des amis... parce que tu te juges, tu te compares. Si cette chanson peut résonner dans la tête d’un enfant, ce sera tant mieux. »

Lancé aujourd’hui, Ici et ailleurs, le deuxième extrait d’un album à paraître le 27 octobre, a été composé en pensant spécialement aux jeunes femmes et aux jeunes filles.

« Je parle aux jeunes filles, mais je suis certaine que la chanson peut rejoindre tout le monde, a précisé la musicienne. Ça parle de la pression sociale et de la pression que l’on se met nous-mêmes. On nous dit mange, mais pas trop. Chante, mais pas trop fort (...) On se met parfois nous-mêmes des barrières de peur que les gens nous jugent. Là, ce que ça dit, c’est : “Enlève ces barrières-là. Sois toi-même, lâche ton fou ! C’est comme ça que tu vas pouvoir te dépasser”. »

Modèles inspirants

De nature « extrêmement » timide, Andréanne A. Malette dit avoir beaucoup cheminé au cours des dernières années. En plus de poursuivre sa carrière d’auteure-compositrice-interprète, elle produit désormais l’ensemble de ses projets (albums, tournées, etc.).

« Je voulais devenir quelqu’un que je suis en train de devenir et je trouve ça cool, a-t-elle souligné. J’ai des modèles féminins inspirants. J’admire beaucoup Arleen Dickinson, de l’émission Dragon’s Den, ou encore Taylor Swift et Lady Gaga, qui sont des femmes entrepreneures aussi. »

Question d’offrir aux jeunes filles des modèles « positifs », le vidéoclip qui accompa­gnera ce nouvel extrait mettra en lumière des femmes aux parcours inspirants.

Un appel à tous a d’ailleurs été lancé sur Facebook, il y a quelques jours.

Andréanne A. Malette présentera son nouvel album le 27 octobre. Plus d’informations sur andreanneamalette.com.