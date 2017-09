Y a-t-il des postes disponibles ?

Comme chaque année, on s’interroge à savoir s’il y a des postes à combler chez le Canadien.

Quand on range l’équipement dans les boules à mites avant l’apparition des tulipes, il faut croire que oui... d’autant plus que l’entre-saison a été marqué par l’arrivée de Jonathan Drouin, mais aussi par les départs de deux joueurs exerçant un impact important, Alexander Radulov et Andrei Markov.

Donc, il y a de la place pour Jakub Jerabek, 26 ans, présentement au camp des recrues. Y a-t-il une possibilité que Noah Juulsen perce la formation ? Brett Lernout va-t-il causer une surprise ?

À l’attaque, on revient encore avec les mêmes noms : Nikita Scherbak, Jacob De La Rose, Daniel Carr, Michael McCarron et Charles Hudon.

Aucun de ces joueurs n’apparaît sur la liste des 23 joueurs de la formation, ces patineurs possédant des contrats à un volet. Donc, devrait-on croire qu’il n’y a pas de postes à combler puisque le Canadien a colmaté des brèches avec l’acquisition de Peter Holland, l’an dernier avec les Coyotes de Phoenix et les Maple Leafs de Toronto, et Ales Hemsky, ex-joueur des Stars de Dallas ?

Il y aura toujours un casier réservé à un patineur parvenant à capter l’attention de l’entraîneur. Il y aura toujours un moyen pour le directeur général de créer de l’espace sur la masse salariale.

Il possède des options : une transaction, le ballottage, bref, on parvient toujours à trouver des solutions.

Par conséquent, Scherbak, De La Rose, Carr, McCarron et Hudon ont encore quelques options à épuiser. Ils ont tous obtenu des essais à un certain moment, au cours des dernières années, sans toutefois fournir des arguments solides pour tasser un vétéran.

Le vrai statut de Charles Hudon

Cet automne, tous ces joueurs se produiront devant un nouvel entraîneur qui aura une vision différente de l’ex-sélectionneur, Michel Therrien. Donc, tout est permis. C’est pourquoi le camp d’entraînement ne manquera pas de piquant... d’autant plus qu’on saura exactement quel est le vrai statut de Charles Hudon dans l’organisation du Tricolore.

On croit qu’il a gagné ses galons avec une solide performance dans la Ligue américaine même si on l’a ignoré en fin d’année. Il aurait peut-être apporté un bon soutien en attaque pendant la série contre les Rangers. Cet été, on lui a accordé une entente de deux ans... mais, à la grande surprise, la première saison est à deux volets.

Mais bon.

Hudon n’a pas déçu à chacune de ses présences avec le Canadien même s’il a été utilisé à plusieurs positions. Il doit maintenant convaincre Julien qu’il peut tenir son bout dans une ligue de plus en plus équilibrée, chaque match étant une compétition féroce avec comme objectif une qualification aux séries éliminatoires.

Il y aura d’importantes décisions à prendre en fonction de l’attaque si jamais le Canadien ne parvient pas à dénicher un joueur de centre de fort calibre et si Marc Bergevin sort un lapin de son chapeau, il y aura des modifications à apporter aux effectifs actuels.

Sur papier, il n’y a pas de postes à combler.

Cependant, cette situation sert bien les comptables.

Pour l’entraîneur, le plafond salarial n’influencera pas une décision. Ce sera au directeur général de se débrouiller malgré la complexité du règlement. Après tout, la masse salariale, c’est sa responsabilité.