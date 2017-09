Alvarez ne doit pas s’inquiéter

« On ne peut pas empêcher Adonis de rêver à une unification, a souligné Michel. Il a toujours parlé qu’il souhaiterait en faire une. Par contre, il doit comprendre qu’il a des responsabilités envers Alvarez. »

Comme on le sait, toutes les tentatives d’unification de Stevenson ne se sont jamais réalisées, que ce soit contre

Sergey Kovalev ou Andre Ward. S’il essaye d’en obtenir une avec Jack, qui est champion régulier de la WBA, ça pourrait être plus compliqué que d’accepter une invitation via son compte Twitter.

Il doit régler sa situation avec Alvarez soit en montant sur le ring avec lui ou en lui offrant une somme d’argent assez alléchante pour que le Colombien se tasse à nouveau de sa route. Le protégé de Marc Ramsay a toutefois démontré qu’il sera intransigeant envers Stevenson et qu’il souhaite mettre la main sur son combat de championnat du monde.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bivol est comparé à Artur Beterbiev, mais en plus jeune. Jack ne serait pas pas chaud à l'idée de se mesurer à lui parce qu'il est un opposant à haut risque sans avoir une soirée payante.

Durant la journée de mardi, l’opération charme du clan Jack s’est poursuivie sur les médias sociaux. Leonard Ellerbe, le bras droit de Floyd Mayweather au sein de sa compagnie de promotion, a notamment demandé aux amateurs sur son compte Twitter qui ils verraient gagner un affrontement entre Jack et Stevenson. On ne peut pas dire qu’il n’essaye pas de mousser un combat qui ne pourrait pas avoir lieu avant 2018.

Yvon Michel a cependant confirmé que le prochain combat de Stevenson sera présenté au Québec et ce, peu importe l’adversaire du champion.

« On m'a demandé de réserver des dates en octobre, novembre et décembre et c’est ce que j’ai fait, a affirmé le promoteur. Une chose est sûre, il se battra ici. »