Des objectifs élevés pour Anthony Mantha

À sa deuxième saison complète dans la Ligue nationale de hockey, l’attaquant québécois des Red Wings de Detroit Anthony Mantha voudra non seulement répéter ses exploits de la dernière campagne, mais également les surpasser.

En 60 parties avec les Wings la saison dernière, l’ailier de 6 pi 5 po a amassé 36 points, dont 17 buts.

«Ma saison a été positive et j’ai beaucoup appris en jouant avec (Henrik) Zetterberg, (Tomas) Tatar et (Gustav) Nyquist, a souligné Mantha, de passage mardi dans les studios de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. Cette année, mon objectif est vraiment de laisser ma marque sur le premier trio et de montrer à mon entraîneur qu’il peut avoir confiance en moi.»

Au début de la campagne 2016-2017, Mantha portait les couleurs des Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey. Après une récolte de 10 points en 10 matchs, le Québécois a rejoint le grand club et il ne l’a plus jamais quitté.

Mantha a ainsi pu acquérir une expérience inestimable en côtoyant des joueurs comme Henrik Zetterberg.

«Les excellents joueurs sont présents chaque match et chaque entraînement, a continué Mantha, qui a subi une opération chirurgicale à un doigt au cours de l'été. Zetterberg fait notamment tous les petits détails pour être une vedette. J’essaie de suivre ses pas.»

Mantha prendra sous peu la direction de Traverse City, là où se déroulera le camp d’entraînement des Red Wings.