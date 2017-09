Entraînement sous surveillance

Les joueurs de l’Impact se sont entraînés sous haute surveillance, mardi matin.

Pour une très rare fois, le président Joey Saputo était sur place. Il était flanqué de Nick De Santis et d’Adam Braz.

« Il est venu voir son équipe, il le fait de temps en temps », a simplement mentionné Mauro Biello.

« Je ne savais pas qu’il était là, nous sommes dans notre zone quand nous sommes sur le terrain », a avoué Daniel Lovitz.

« Nous sommes contents qu’il soit là quand il en a envie et tant mieux si ça fait monter l’intensité à l’entraînement. »

Ça se complique

En perdant un second match de suite, à domicile de surcroît, l’Impact ne s’est pas facilité la vie.

« Sans les trois points, ça complique un peu les choses, a reconnu Lovitz. Plusieurs équipes ne jouaient pas la fin de semaine dernière et nous voulions progresser le plus possible.

« Nous sommes frustrés, personne n’aime perdre, mais nous sommes conscients que notre destin est encore entre nos mains. »

Quant au carton rouge plutôt douteux décerné à Deian Boldor, Lovitz n’y a pas accordé trop d’importance.

« Toutes les équipes font face à ce genre de circonstances au cours d’une saison, c’était seulement plus évident au cours des deux derniers matchs. »

Ballou important

Par ailleurs, le match de samedi a marqué le retour de Ballou Tabla, qui a disputé 24 minutes comme substitut après avoir raté les cinq rencontres précédentes.

« Je pense qu’il a bien rentré dans une situation difficile alors qu’on avait 10 joueurs », a résumé Biello.

« On veut le remettre sur le bon chemin, il a bien fait au début de l’année et il peut nous aider dans la course aux séries. »