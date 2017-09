Jackson aura sa chance

Jusqu’à nouvel ordre, Anthony Jackson-Hamel sera l’homme de confiance de Mauro Biello comme attaquant partant.

Biello ne l’a pas dit en ces mots, mais c’est ce qu’il a laissé entendre, mardi. Il faut dire que le Québécois fait flèche de tout bois, alors que Matteo Mancosu a perdu tous ses repères.

« Jackson méritait d’être partant lors du dernier match, mais il était avec l’équipe nationale », a précisé Biello.

« Avec ses performances et les contre-performances de Matteo, je dois faire des choix. Il nous reste huit matchs et je vais y aller avec les joueurs qui sont en forme. Pour l’instant, Jackson a bien fait et il a mérité de commencer. Matteo doit se sortir de ce malaise. »

À la hausse

Pendant que l’Impact et Mancosu perdaient 1 à 0 face au Fire de Chicago au Stade

Saputo, samedi, Jackson amassait un but et une passe dans une victoire de 2 à 0 du Canada sur la Jamaïque dans un match amical présenté à Toronto.

Est-ce que Jackson s’est demandé si Biello avait un œil sur sa performance ?

« C’est sûr que j’y pense, mais quand je joue avec le Canada, c’est pour gagner. »

À 24 ans, Jackson, alias le Bombardier de Limoilou, vit une véritable éclosion. À ses trois premières saisons, l’attaquant a inscrit un but en

19 matchs. Cette année, il revendique 7 buts et 3 passes décisives en 14 apparitions, dont seulement 5 départs. Il marque un but toutes les 84 minutes, une moyenne étonnante.

« Cette année, ça se passe bien. Je marque des buts et des passes pas mal à chaque match. Je sens que mon statut est en train de changer, alors c’est bon pour moi. »

Saine compétition

Jackson, qui ne manque pas de confiance, a toujours martelé qu’il voulait être l’attaquant titulaire. Cela dit, il ne se réjouit pas des malheurs de Mancosu.

« Il ne faut pas mettre l’accent sur qui, de moi ou Matteo, [sera partant]. À l’interne, oui nous sommes en compétition, mais on n’est pas fâchés l’un contre l’autre.

On travaille ensemble, on va tous dans la même direction et on veut faire les séries. »

Jackson croit que son coéquipier sera en mesure de sortir de sa léthargie.

« Matteo, c’est un gars qui a de l’expérience et je crois qu’il va être capable de retrouver sa confiance. Ce n’est peut-être pas moi qui suis le mieux placé pour en parler. »

Le club sur le cœur

La semaine dernière, Jackson a étonné en confiant au collègue Olivier Brett qu’il n’écartait pas la possibilité de quitter Montréal s’il n’obtenait pas le temps de jeu qu’il estime mériter.

Mardi, le gaillard de 6 pi 1 po et 180 livres a minimisé la situation en répétant qu’il ne voulait pas quitter l’Impact et Montréal.

« En ce moment, je ne veux pas mettre l’accent là-dessus, on doit se concentrer sur la saison, on doit faire les séries.

« Je l’ai dit, je veux rester à Montréal, j’adore le club, je l’ai dans le cœur et c’est mon objectif. »

N’empêche que la saison qu’il connaît, jumelée aux ratés de Mancosu, fait augmenter sa valeur marchande d’une semaine à l’autre. Il ne faut donc pas s’étonner qu’il y ait des pourparlers pour une nouvelle entente contractuelle.

« C’est sûr qu’il y a des discussions en cours, mais je laisse ça à mon agent. Je mets toute mon attention sur le match de la fin de semaine et sur le reste de la saison. »