«J’ai tout donné»

Pour la première fois depuis sa mise à pied survenue le 14 février, Michel Therrien a brisé le silence. C’est au micro de Jean-Charles Lajoie, sur les ondes du 91,9 FM, que l’ancien entraîneur-chef du Canadien a effectué cette première sortie, mardi.

Un segment de 26 minutes où on l’a parfois senti hésitant, souhaitant sans doute éviter de traîner ses anciens employeurs ou anciens joueurs dans la boue.

Malgré une certaine transparence, il a marché sur des œufs une première fois lorsque l’animateur lui a demandé s’il avait trouvé injuste ce congédiement, alors que son équipe trônait en tête de la division Atlantique avec un dossier de 31-19-8

« Tu es toujours déçu quand ces choses-là arrivent. On vit à 100 miles à l’heure et du jour au lendemain, ça arrête. Tu pèses sur les freins à deux pieds », a déclaré l’homme de 53 ans, après un court moment d’hésitation.

« J’aurais espéré finir la saison, j’étais convaincu qu’on allait faire les séries. On était en bonne position », a-t-il ajouté.

Par la même occasion, Therrien a rappelé que son équipe venait de traverser deux périodes fort chargées de son calendrier. Deux séquences de huit matchs en 13 jours au cours desquelles sa formation avait perdu quelques plumes.

D’ailleurs, c’est au cours de cette seconde séquence hasardeuse, le 7 février, que Claude Julien s’est vu remercier par les Bruins. Bien que ces deux événements aient mis la puce à l’oreille de plusieurs partisans, jamais Therrien n’a pensé qu’ils allaient mener à son propre congédiement.

« Non (je ne m’en suis jamais douté). On savait, en recevant le calendrier, que cette portion de la saison serait difficile. Alors, on avait tous hâte à la pause. On savait qu’après, on aurait un calendrier plus favorable. On savait que cette pause ferait du bien autant physiquement que mentalement. »

Un coach et non un chum

Selon plusieurs, le jeu instable de Carey Price et sa déclaration voulant que l’équipe « avait perdu son identité » auraient contribué à la fin du règne de Therrien. Un règne remis en question dès le camp d’entraînement, alors que des rumeurs voulaient qu’il ait qualifié Max Pacioretty de « pire capitaine de l’histoire du Canadien. »

Plutôt que de tirer à boulets rouges sur certaines personnes, le principal intéressé a préféré contourner le sujet.

« C’est toujours comme ça. Quand tu coaches le Canadien, tu es sur le spotlight tout le temps », a-t-il déclaré dans les premiers instants de l’entretien.

Puis, revenant un peu plus tard sur le sujet et sur sa philosophie, il a déclaré : « Je suis exigeant avec mes équipes. Je veux qu’on soit prêt. Je veux un avantage sur tout le monde en commençant la saison. Je suis là pour coacher, pas pour être le meilleur chum. Mon travail est de soutirer le maximum de chaque individu. »

À ce niveau, il n’aura pas mal fait puisque, à son deuxième séjour à la barre du Canadien, il a compilé un dossier de 194 gains contre 121 revers et 37 défaites en bris d’égalité. Ça lui confère une moyenne plus que respectable de ,603.

« Je pars la tête haute. J’ai tout donné ce que j’avais à donner, a-t-il d’ailleurs assuré. J’aurais aimé ça continuer, mais ce sont des décisions que tu ne peux pas contrôler. »

Les regrets de 2014

Lorsqu’il songe à ses huit saisons derrière le banc du Canadien, Therrien n’a qu’un seul grand regret, celui de ne pas avoir été en mesure de mener son équipe en finale de la Coupe Stanley lors des séries éliminatoires de 2014. Un printemps où tous les espoirs semblaient permis... jusqu’à ce que Chris Kreider, des Rangers de New York, tombe dans les jambières de Carey Price, lors du premier match de la finale de l’Association de l’Est.

Therrien et ses adjoints avaient alors pris la décision d’envoyer le jeune Dustin Tokarski dans la mêlée plutôt que de s’en remettre au vétéran Peter Budaj.

« On a perdu en six matchs avec Tokarski dans le filet. Si on avait eu Carey, j’ai bon espoir qu’on aurait été en mesure de passer cette série-là et d’aller en finale », a-t-il soutenu.

« Avec tout l’engouement que Montréal peut démontrer, ç’aurait été extraordinaire de vivre ça. C’est une déception de ne pas connaître la réponse et on ne la connaîtra jamais », a-t-il ajouté.

Le deuxième segment de cette entrevue d’une cinquantaine de minutes sera présenté à 15 h mercredi après-midi à l’émission Jean-Charles en liberté.