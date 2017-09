Les Alouettes demeurent positifs

Malgré une fiche de trois victoires contre sept revers, les Alouettes de Montréal tentent encore de voir le verre à moitié plein, se rassérénant notamment en se réjouissant des trois points qui les séparent du Rouge et Noir d’Ottawa au sommet de la section Est.

«J’ai lu à quelque part que si tu veux écrire ou lire un nouveau chapitre, faut que t’arrêtes de lire l’ancien chapitre; on va de l’avant», a philosophé l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine à l’entraînement, mardi.

Chapdelaine évoque ainsi la défaite de 32-4 subie aux mains du Rouge et Noir le week-end dernier.

«Cette semaine, on dirait qu’il y a énormément d’énergie à l’entraînement. On retombe dans la jeunesse. Les gars ont du plaisir, on court un peu partout. On dirait que c’est plaisant de jouer au football cette semaine chez les Alouettes, même après la défaite contre Ottawa. Justement, on réalise qu’on est encore dans la course.»

«Les prochaines semaines vont être importantes. Faut se dire la vérité : on a eu énormément de blessures, que ce soit sur la ligne offensive ou en défensive. C’est difficile justement de remplacer ces joueurs et ça fait des frictions. On commence à reprendre notre ''groove ''.

Les Moineaux s’envolent cette semaine pour la Colombie-Britannique, là où ils n’ont récolté que trois victoires au cours des 16 dernières années contre les Lions.

«La malchance, je n’y crois pas, a lâché Nicolas Boulay. Le décalage horaire et tout, ce ne sont que des excuses. On a vraiment une bonne équipe avec de bons leaders. Je suis certain qu’il y a du positif qui s’en vient.»