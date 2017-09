Pierre-Luc Dubois entend amorcer l’année à Columbus

Pierre-Luc Dubois vient de quitter le Québec pour Columbus avec une seule idée en tête: faire sa place avec les Blue Jackets cette saison.

Le troisième choix au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2016 veut rester en Ohio après une année folle l'an dernier.

Son dernier été a été beaucoup moins mouvementé. L'espoir des Blue Jackets a passé un mois à Columbus et a pu s'entraîner à la maison.

«Ça ne paraît pas, mais à long terme, ça fait du bien de se reposer et d'être quelque part plus qu'un mois, a confié Dubois à TVA Sports. C'était le fun cet été!»

En un an, l'attaquant de 19 ans a vécu un repêchage et un camp d'entraînement dans la LNH, un retour dans les rangs juniors, une transaction (des Screaming Eagles du Cap-Breton à l'Armada de Blainville-Boisbriand), un Championnat mondial junior et une grande finale de la coupe du Président. Des expériences qui seront profitables pour la suite de sa carrière.

«Je suis vraiment content. Une des raisons pourquoi Columbus m'a renvoyé dans le junior, c'était pour prendre de l'expérience et continuer d'apprendre. J'ai tellement vécu d'affaires que je n'aurais pas été capable de vivre que je pense que ç'a été une bonne année dans l'ensemble pour moi.»

Dubois se pointera donc au camp d'entraînement des Blue Jackets, son deuxième, dans un autre état d'esprit cette fois-ci.

«Juste mentalement, peut-être un petit peu moins stressé, a reconnu celui qui a récolté 55 points en 48 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) l'an dernier. Je sais qui sont les gars là-bas, je connais le personnel. Je sais à quoi m'attendre au camp d'entraînement.»Un défi de taille

Se tailler un poste avec la quatrième meilleure équipe de la LNH l'an dernier est un défi de taille pour Dubois. Huit des 10 premiers choix de l'encan 2016 ont disputé au moins un match dans la LNH. Il est le seul, avec Olli Juolevi des Canucks de Vancouver, le cinquième choix au total, à ne pas avoir disputé de match au sein du circuit Bettman.

«Peu importe où tu joues dans la Ligue nationale, tu dois faire ta chance, tu dois t'imposer. Ils visent une autre grosse année, faire plus de chemin dans les séries. Ça va être à moi de prouver que je veux ma place au camp.»

À 19 ans, deux options sont possibles pour lui cette saison. Dubois jouera à Columbus dans la LNH ou avec l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la LHJMQ. Il a d'ailleurs tenu à participer au camp d'entraînement de l'Armada en août, malgré un retour incertain dans les rangs juniors.

«Je voulais embarquer sur la glace avec eux, montrer l'exemple et du leadership même si c'était juste pendant une semaine. Quand Joël (Bouchard) m'a donné le choix, je voulais vraiment venir», a-t-il expliqué.

Chez l'Armada, pas de doute que la saison de l'équipe prendra une tout autre tournure si le natif de Ste-Agathe-des-Monts est de retour à Boisbriand. L'équipe s'est inclinée en grande finale de la coupe du Président la saison dernière.