Quand le baseball est plus qu’un jeu

Il est très rare de voir le gérant d’une formation des ligues majeures s’adresser à la foule au milieu du terrain avant un match. Samedi, A.J. Hinch était debout devant le marbre, seul avec son micro devant plus de 30 000 spectateurs au Minute Maid Park de Houston.

Pour ces partisans, et pour la ville de Houston, ce programme double face aux Mets de New York représentait tellement plus que de simples matchs de baseball. Ces matchs des Astros dans leur stade signifiaient quelque peu le retour à la normale, un peu de soulagement et surtout, le début du long processus de reconstruction de cette communauté dévastée par l’ouragan Harvey la semaine dernière.

Dans son discours, le gérant des Astros remercia tous les partisans, les premiers répondants ainsi que tout le monde dans la ville faisant quelque chose de bien pour une autre personne. Si vous m’écoutez parfois à Bonsoir les sportifs au 98,5 fm, vous savez combien j’aime partager de belles histoires d’athlètes qui s’impliquent dans leur communauté. Celle-ci me touche pour plusieurs raisons.

Après plus d’une semaine à l’étranger, les Astros ont été forcés de jouer une série à Tampa en raison des inondations. Les joueurs de l’équipe avaient hâte de revenir à la maison. Initialement, pas pour disputer des matchs, mais surtout pour voir comment ils pouvaient venir en aide aux milliers de gens affectés.

Match reporté

Un match était prévu face aux Mets dès le retour des Astros, à Houston, vendredi dernier. Les Astros n’étaient pas prêts à sauter sur le terrain la première journée de retour dans leur ville. Les Mets ont dû leur donner la permission d’annuler le match de vendredi et d’en faire un programme double samedi. Non seulement ont-ils accordé la journée de congé, mais les membres des Mets ont passé la journée de vendredi dans la communauté à aider des gens et une ville qu’ils visitent qu’une fois aux deux ans. Quel geste remarquable !

Alors qu’ils rendaient visite aux familles déplacées dans un centre de congrès, les joueurs de Houston partageaient pour leur part le sentiment de leur joueur de deuxième but étoile Jose Altuve. Celui-ci déclarait comment il devait beaucoup aux partisans de Houston.

« Ça fait six ans qu’ils m’encouragent tous les jours. C’est à mon tour d’être là pour eux. »

Et c’est exactement ce que les joueurs ont fait, ils ont redonné le sourire à des gens qui en avaient grandement besoin.

Je lisais dernièrement le livre de Kevin Hall intitulé La puissance des mots. C’est un livre très intéressant qui nous aide à comprendre que les mots possèdent un véritable pouvoir. À Houston samedi dernier, deux petits mots très simples représentaient l’espoir, l’amour, la reconstruction et l’entraide... Ces deux mots : « Play Ball » !