Roberto Osuna bousille l’avance des Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto menaient au compte de 2-0 à mi-chemin en neuvième manche, mais le spécialiste des fins de rencontre Roberto Osuna est venu bousiller l’avance des siens, alors que les Red Sox ont porté le pointage à 2-2, mardi à Boston.

Hanley Ramirez et Mitch Moreland ont produit les deux points des favoris locaux pour forcer la tenue d’une 10e manche. Osuna, dont les 10 sabotages représentent un sommet dans la Ligue américaine, a donné deux coups sûrs et un but sur balles.

Le partant de la formation canadienne Marco Estrada avait pourtant connu une excellente sortie, ne permettant que trois coups sûrs et autant de buts sur balles en sept manches sur la butte. Il a également retiré trois adversaires sur des prises.

De son côté, Eduardo Rodriguez n’a pas connu un mauvais match. Le gaucher de 24 ans a donné deux points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en six manches de travail, tout en éventant huit frappeurs.

Teoscar Hernandez a été à l’origine du premier point de la rencontre, lorsqu’il a permis à Kevin Pillar de venir croiser le marbre en vertu d’un ballon-sacrifice, lors de la deuxième manche.

Kendrys Morales est venu inscrire le deuxième point des visiteurs, lors du sixième tour au bâton, en expédiant la balle dans les gradins pour une 27e fois cette saison.