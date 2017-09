Steven Stamkos n’en peut plus d’attendre

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, a particulièrement hâte au camp d’entraînement de l’équipe après avoir passé plusieurs mois sur la touche en raison d’une blessure à un genou.

Stamkos n’a disputé que 17 parties la saison dernière avant de subir une déchirure du ménisque du genou droit en novembre. Il a dû passer sous le bistouri peu après, et sa saison était déjà terminée.

Il a bien voulu revenir en fin de campagne pour aider ses coéquipiers à atteindre les éliminatoires, mais cela n’a pas été possible. Maintenant, il est prêt à jouer, même s’il n’est pas absolument certain qu’il est rétabli à 100%.

«Après être passé à travers tout ce que j’ai vécu dans les quatre ou cinq dernières années, c’est difficile de savoir ce qu’est 100%», a-t-il expliqué au «Tampa Bay Times».

«Mais je ne me suis jamais senti aussi bien depuis la chirurgie, a-t-il poursuivi. Bien mieux qu’en fin de saison. Ça s’améliore de jour en jour. Ça faisait longtemps que je n’avais pas eu aussi hâte de participer à un camp d’entraînement.»

Il réalise maintenant qu’il valait mieux ne pas revenir au jeu au printemps.

«C’est le jour et la nuit par rapport à comment je me portais, physiquement et mentalement, vers la fin de la dernière saison», a observé le joueur de 27 ans. Stamkos a essayé de se faire croire qu’il pouvait jouer, étant donné sa nature compétitive, mais de son propre aveu, il n’était pas aussi prêt qu’il le croyait à l’époque.

Déçu de voir Drouin partir

Stamkos s’est désolé de voir le directeur général du Lightning, Steve Yzerman, échanger son jeune coéquipier Jonathan Drouin au Canadien de Montréal, en juin dernier. Il comprend cependant pourquoi cet échange était nécessaire pour l’organisation.

«C’est toujours dur de voir partir un joueur qui des habiletés comme les siennes, car c’est difficile à trouver», a-t-il observé.

«On a pu obtenir un défenseur qui en général serait impossible à avoir, à moins d’impliquer un joueur comme Drouin dans la transaction», a ajouté Stamkos, qui réalise bien que le contrat que le Québécois a signé à Montréal aurait été difficile à insérer dans la masse salariale des «Bolts».

Il s’est cependant dit encouragé par les arrivées de Chris Kunitz et Dan Girardi avec l’équipe, notant que le club est soudainement beaucoup plus expérimenté. Car pour lui, il est hors de question de rater les séries pour une deuxième année de suite.

«Ça ne peut pas se produire de nouveau, surtout avec les joueurs qu’on a et ceux qu’on a ajouté, a-t-il fait remarquer. On comprend l’enjeu et c’est d’avoir un début de saison nettement meilleur que ce qu’on a connu dans le passé. Et il ne faut pas regarder derrière.»