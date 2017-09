Surprises et déceptions

Avec l’arrivée du mois de septembre, je crois qu’il est de mise de jeter un coup d’œil sur ceux qui ont offert un rendement nettement supérieur à celui que l’on était en droit de s’attendre et sur ceux qui ne l’ont pas fait.

Allons-y d’abord avec ceux qui ont déçu.

Bien qu’il soit assuré, ou presque, d’avoir sa niche à Cooperstown, il n’en demeure pas moins qu’Albert Pujols a connu une baisse de régime. Tout au long de sa carrière, Pujols nous a habitués à un rendement d’une moyenne offensive de ,305 avec 39 circuits et 121 points produits. Toutefois, cette saison, le frappeur de choix des Angels n’offre, jusqu’ici qu’une moyenne de ,232 avec 21 longues balles et 83 points produits.

Il en va de même pour Noah Syndergaard, le grand droitier de Mets qui, blessé comme il l’a été, n’a pu s’imposer comme le pilier de son équipier au monticule. L’an dernier, il avait bouclé la campagne avec une fiche de 14-9 alors que cette saison, il n’a participé qu’à cinq matchs et n’a remporté qu’une seule victoire et subi deux revers. Peut-être que Thor aurait mieux fait d’oublier de chercher à lancer des belles de feu à plus de 100 milles à l’heure.

Miguel Cabrera, des Tigers, nous a habitués à un rendement digne d’un MVP dans l’Américaine, mais cette année, il a offert un rendement loin de celui de la saison passée alors qu’il avait frappé pour une moyenne de ,316 avec 38 circuits et 108 points produits. En effet, il n’a, jusqu’ici, produit que 57 points à l’aide de 14 circuits et une moyenne de ,252.

Il en est de même pour Matt Moore, des Giants, qui avec les Rays et les Giants en 2016, avait présenté un dossier de 13 gains et 12 défaites, tandis que cette saison, il en arrache avec un dossier de seulement quatre gains et 13 échecs.

Que dire, également, de Jonathan Lucroy, l’ancien receveur des Brewers qui avait été échangé aux Rangers du Texas la saison passée. Il avait présenté une fiche de ,292 avec 24 circuits et 81 points produits. Cette saison, les Rangers l’ont envoyé aux Rockies du Colorado et il ne frappe que pour ,253 avec cinq longues balles et seulement 32 points produits.

Enfin, Mark Trumbo avait dominé le baseball majeur avec 47 circuits et 108 points produits en 2016 et les Orioles ont longuement hésité avant de le réembaucher. Ils auraient peut-être dû hésiter encore plus longtemps car il ne frappe que pour ,239 avec 20 circuits et seulement 57 points produits.

L’envers de la médaille

Par contre, d’autres joueurs ont agréablement surpris leurs fans.

À tout seigneur, tout honneur... Giancarlo Stanton, des Marlins, a fait les manchettes depuis plus d’un mois. L’an dernier, il avait frappé pour ,240 avec 27 circuits et 74 points produits tandis que cette saison il a conservé une moyenne de ,292 avec 52 longues balles et déjà 111 points produits.

Il en va de même pour Justin Smoak, des Blue Jays, qui s’est débarrassé d’un rôle de suppléant pour s’imposer au premier coussin. En 2016, dans l’ombre d’Edwin Encarnacion, il avait affiché un rendement de ,217-14-34 alors que cette saison il présente un dossier de ,287-36-84.

Les Red Sox regrettent-ils d’avoir laissé partir Travis Shaw? Auteur d’une fiche de ,242-16-71 l’an dernier, Shaw s’impose avec une fiche de ,282-27-83 avec les Brewers et il reste encore un mois à la saison.

Les Astros de Houston ont connu leurs moments difficiles avec des blessures à des joueurs clés, mais la performance de Marwin Gonzalez est de nature à les réjouir. D’un statut d’homme à tout faire, il a fait écarquiller les yeux avec un rendement de ,294-21-73 alors que l’an dernier in avait présenté une fiche de ,254-13-51.

Enfin, que dire de Tommy Pham, le voltigeur des Cards de St-Louis, qui s’impose avec une performance de ,294-21-73 alors que l’an dernier, il avait offert un rendement de ,254-13-51.

Comme quoi, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas....

Un chasseur déterminé

Un jeune admirateur de Yasiel Puig a couru après le taxi dans lequel son idole venait de prendre place pour obtenir son autographe. Le jeune homme a vu Puig et son agent Andy Mota prendre un taxi et s’est mis à courir après eux, mais ce n’est que trois coins de rue plus loin qu’il les a rattrapés.

Mota avait été conscient qu’un jeune homme tentait de les rejoindre dans la circulation dense de New York. Il les attendait sur le trottoir, une balle et un crayon à la main, lorsque le taxi s’est arrêté. Devant la ténacité du chasseur d’autographes, le porte-couleurs des Dodgers n’a pu faire autrement que d’acquiescer à sa demande.

Exploits de Paul Blair

Paul Blair a été durant de nombreuses années un excellent voltigeur pour les Orioles de Baltimore. Non seulement, il était un voltigeur étoile, comme en témoignent ses huit Gants d’Or. Mais il était un excellent frappeur. D’ailleurs, il est le seul à avoir réussi cinq coups sûrs dans un match d’une série de championnats, soit lors du troisième match de la série de 1969.

De plus, il a privé Rick Wise d’un deuxième match sans coup sûr le 29 juin 1976, à sa dernière saison avec les Orioles. Le seul autre voltigeur des Orioles à avoir mérité des Gants d’Or est Nick Markakis qui en a gagné deux, soit en 2010 et 2014.

La bague des Cubs

Les Cubs de Chicago ont remis les bagues de championnat de la série mondiale à leurs joueurs, un souvenir évalué en quelque 100 000 $ ! Cette bague d’or blanc de 14 carats est sertie de 108 diamants blancs pour rappeler les 108 années de disette entre les deux titres des Cubs. Et tout près du nom de l’équipe (CUBS), on y trouve aussi des rubis, d’autres diamants blancs et des saphirs bleus... tous authentiques. On y trouve également la mention We Never Quit ainsi que La malédiction de la chèvre a été vaincue !

Biggio, Baylor et Hunt

Dans l’ère moderne du baseball, il y a trois joueurs qui ne craignaient pas d’être atteints par des lancers. Craig Biggio, qui a été admis au Temple de la Renommée du baseball, domine ayant été victime des tirs de l’adversaire 285 fois tandis que Don Baylor l’a été en 267 occasions. Biggio a éclipsé l’ancien record de la Ligue nationale qui appartenait à Ron Hunt, l’ancien des Mets, des Expos, des Dodgers, des Cards et des Giants, qui avait été atteint 243 fois. Ron se plaisait à dire : « Certaines gens donnent leurs corps à la science, moi j’ai donné le mien au baseball. »