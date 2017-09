Un ancien des Capitales se retrouvera dans l'œil de l'ouragan Irma

Mardi, pendant que les Capitales de Québec prenaient la direction du comté de Sussex au New Jersey pour y affronter les Miners en préparation pour la demi-finale de la Ligue CanAm, l’ancien joueur de premier but de l’organisation québécoise Rene Leveret se préparait à vivre des heures d’angoisse à Saint-Martin.

Cette île des Antilles qui compte quelque 75 000 résidents permanents se retrouvait directement sur la trajectoire de l’ouragan Irma, un monstre de catégorie 5.

PUISSANCE ACCRUE

Mardi après-midi, les vents en mer associés avec ce cyclone soufflaient à 285 km/h et des rafales de 350 km/h avaient été enregistrées et l’ouragan était attendu à Saint-Martin au cœur de la nuit.

«Selon les dernières prévisions, nous serons frappés de plein fouet par l’œil de l’ouragan», a mentionné René Leveret.

«Lundi soir, les gens de la météo prédisaient qu’un ouragan de catégorie 3 allait frapper Saint-Martin. Ça ne semblait pas si dramatique, car, dans une certaine mesure, nous sommes habitués à affronter de pareilles tempêtes dans les Antilles. Toutefois, à notre réveil ce matin, Irma était passée à la catégorie 5 », a ajouté Leveret qui, l’automne dernier, a mis un terme à une carrière professionnelle de onze saisons.

Gamin, Leveret avait vécu aux premières loges l’un des pires ouragans de l’histoire de cette ile franco-néerlandaise.

«En 1995, l’ouragan Luis (catégorie 4) avait causé des dégâts importants à Saint-Martin. Plusieurs habitations avaient été détruites et certains secteurs de l’ile privés d’électricité pendant près de trois mois!

«De nos jours, dans plusieurs municipalités le réseau électrique est sous terrain et la majorité des maisons sont construites en béton; les murs et les toits!

«Il est cependant impossible de prévoir l’étendue des dégâts, même si tous craignent qu’ils soient très importants. Surtout si l’ouragan maintient son cap actuel. L’industrie touristique (le moteur économique de Saint-Martin) risque d’écoper. Ça pourrait prendre des mois pour remettre à niveau les infrastructures.»

À L’ABRI EN FAMILLE

Résidant de South Reward, une communauté néerlandaise située au cœur d’une vallée, Leveret affrontera la tempête en compagnie des membres de sa famille.

«Ma mère, mon épouse, mes enfants et un neveu d’à peine quelques mois passeront les prochaines heures chez moi.

«Je suis confiant que ma résidence résistera à l’ouragan. On a placardé les fenêtres et sécurisé tout ce qui pourrait s’envoler au vent.

«Puis, nous avons fait bonnes provisions d’eau, de nourriture en conserve, de piles et de chandelles, car nous avons été prévenus que l’électricité et l’eau courante seront coupées ce soir (mardi) dès 20 heures.

«Faute de ressources financières, ce ne sont pas tous les gens de l’ile qui sont en mesure de se préparer adéquatement», déplore-t-il.

PEU DE PROTECTION

Les hauts sommets entourant South Reward ne peuvent être considérés comme un frein à la furie des éléments. «Les montagnes offrent bien peu de protection contre un ouragan. Il est à craindre que, outre les vents destructeurs, ce les fortes pluies causeront des torrents, des coulées de boue et des chutes de pierres.

«Un couvre-feu a été levé par les autorités gouvernementales et l’armée française a déjà déployé 400 soldats dans notre secteur. Ces troupes seront prêtes à nettoyer les rues et aider les gens dans le besoin aussitôt l’ouragan passé», affirme celui qui a remporté quatre championnats chez les Capitales en 2010, 2011 et 2012.