[VIDÉO] Le chanteur de Metallica tombe dans une trappe en plein concert... et continue à jouer!

Personne ne pourra reprocher au chanteur de Metallica, James Hetfield, de manquer de professionnalisme.

En plein concert au Ziggo Dome à Amsterdam lundi, il est tombé dans une trappe ouverte sur la scène et a continué à exécuter la chanson Now That We’re Dead comme si de rien n’était... ou presque!

Dès la chute, des techniciens sont accourus pour aider le chanteur à se sortir de cette fâcheuse position.

Une fois remonté sur scène, il a terminé la chanson et a demandé à la foule: «Est-ce que tout le monde va bien?» avant de répondre: «Je vais bien, mais mon ego un peu moins!»

Impossible de ne pas rire.