7 shows gratuits à voir durant le Festival OUMF

Le Festival OUMF, qui se déroulera du 6 au 9 septembre, est l’occasion parfaite d'assister à une foule de spectacles et d’activités gratuites, mais c'est surtout un bon moyen de faire la paix avec l’automne.

Ce week-end, enfilez vos plus beaux atours et rendez-vous sur la rue Saint-Denis au cœur du Quartier des spectacles pour boire quelques cocktails et danser au son des artistes émergents de l’heure.

Voici 7 spectacles gratuits à mettre à votre agenda!

1. Les Deuxluxes

Le duo de country Les Deuxluxes sera en spectacle ce jeudi et on peut s’attendre à une soirée tout en douceur. Le show parfait à voir en amoureux, main dans la main.

7 septembre 20h

2. Hologramme

La musique électro-pop d’Hologramme est sans aucun doute le remède parfait à votre blues de fin de vacances. Rendez-vous vendredi à 18h pour bien commencer la soirée.

Vendredi 8 septembre 18h

3. DJ Yella

L’un des fondateurs de N.W.A sera à Montréal ce week-end. DJ Yella est l’un des rappeurs les plus importants de sa génération. Un show à ne pas manquer!

Vendredi 8 septembre 20h

4. Ryan Playground

La DJ montréalaise Ryan Playground sera sur scène en début de soirée samedi et on peut s’attendre à ce que le party commence en force. Servez-vous un petit verre et laissez-vous emporter par sa musique.

Samedi 9 septembre 19h30

5. Lary Kidd

Le rappeur Lary Kidd risque de faire «lever le party» ce samedi. L’ex-membre du groupe Loud Lary Ajust sait toujours comment faire embarquer la foule avec lui. Un show à ne pas manquer.

Samedi 9 septembre 20h

6. Shash’U

Le DJ Shash’U prendra d’assaut la scène dès 21h30 ce samedi. Sortez vos souliers confortables parce que vous risquez d’avoir envie de vous «shakez le booty».

Samedi 9 septembre 21h30

7. Koriass

Koriass est de retour sur scène! Après avoir annulé son spectacle gratuit aux Francofolies, le rappeur montera sur scène samedi soir pour clore les festivités. Ça risque d’être un grand moment!

Samedi 9 septembre 22h