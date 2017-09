Antoine-Olivier Pilon tournera avec Josh Hartnett

Produit par André Rouleau de Caramel Films (Starbuck), Gut Instinct s’inspire de l’histoire vraie de l’ex-junkie québécois Alain Olivier qui, dans les années 1980, s’était retrouvé impliqué malgré lui dans une transaction de drogue avec de mauvaises personnes et pour de mauvaises raisons. Quand l’affaire avait mal tourné, il avait été incarcéré dans une prison thaïlandaise. Son histoire avait alors attiré l’attention du journaliste Victor Malarek, du journal Globe and Mail, qui avait enquêté sur les dessous de cette erreur ­judiciaire.

Le rôle du journaliste d’enquête a été confié depuis deux ans à l’acteur américain Josh Hartnett (Pearl Harbor, Black Hawk Down). Antoine-Olivier Pilon (Mommy, 1:54) jouera quant à lui l’ex-junkie coincé au milieu de cette affaire.

« Je cherchais un acteur québécois qui parlait bien l’anglais et qui était capable de porter un film sur ses épaules, et j’ai décroché le jackpot avec Antoine-Olivier, a indiqué Roby au Journal. Il nous a jetés par terre pendant son audition. Ça paraît qu’il a joué les rôles principaux de gros films. Il a déjà beaucoup d’expérience et de charisme. »