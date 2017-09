Boulay prône la patience

Même s’il a accroché ses crampons depuis cinq ans, Étienne Boulay regarde encore les matchs des Alouettes sur une base régulière. Il admet qu’il « trouve un peu plate » de voir son ancienne formation se retrouver avec une fiche de 3-7 après ses 10 premières rencontres.

Celui qui a évolué à la position de maraudeur n’a pas de solution magique pour redresser la situation de la formation montréalaise. Par contre, il est d’avis que les amateurs ne doivent pas jeter l’éponge sur la campagne 2017.

« La bonne nouvelle pour eux, c’est qu’ils font partie de la section Est, alors tout est possible, a confié Étienne Boulay pendant un entretien téléphonique avec Le Journal de Montréal mercredi. En 2012, quand j’étais avec Toronto et qu’on avait remporté la coupe Grey, on était dans une période creuse pendant le calendrier régulier comme c’est le cas pour les Alouettes.

« On s’était relevés au bon moment et on avait atteint notre plein potentiel au bon moment. »

Cependant, il y a un aspect qui inquiète l’ancien numéro 22.

« Je ne vois pas beaucoup de progression dans leurs performances au fil des semaines et je ne sens pas de sentiment d’urgence à travers les propos des joueurs », a précisé Boulay.

Une année de transition ?

Malgré les nombreux changements qui sont survenus au sein de l’équipe durant l’hiver dernier, Boulay avait espoir que les Alouettes obtiennent de meilleurs résultats en première moitié de saison.

« Lorsque Jim Popp est parti, je ne suis pas convaincu qu’il ait laissé une formation en bonne posture, a-t-il souligné. Kavis Reed a donc dû remettre de l’ordre dans la cabane à son arrivée en poste.

« Par contre, je m’attendais à un départ plus rapide. »

Il croyait notamment que le quart Darian Durant serait en mesure de régler plusieurs problèmes de l’attaque des Alouettes.

« C’était un pas en avant par rapport à Kevin Glenn même s’il fait montre de la même inconstance, a-t-il ajouté. Je voyais cela comme une solution à court terme et qu’il servirait de mentor à un jeune qui pourrait se développer derrière lui. Ce n’est pas ce qui est arrivé. »

Pas de rechute

Dans un autre ordre d’idées, Boulay a repris du poil de la bête depuis sa rechute de janvier dernier.

« Ça fait huit mois que je suis sobre, a-t-il raconté. Quand je suis entré au centre, c’était plus épeurant que la première fois, car je craignais vraiment de tout perdre. Je ne voulais pas perdre la face ou être étiqueté.

« Je mets cette expérience dans le volet apprentissage de ma vie. Au cours de cette période, je me suis rendu compte que je n’avais plus besoin de me battre tout seul dans mes combats. »

Un adepte de poker