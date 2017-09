Festival international de la poésie de Trois-Rivières: Denise Boucher remporte le grand prix Québecor

La poète Denise Boucher a décroché mercredi le grand prix Québecor du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, grâce à son recueil «Boite d’images», paru en mars 2016 aux éditions de l’Hexagone.

Septième recueil de la dramaturge, parolière et romancière - à qui l’on doit notamment «Les fées ont soif», «Paris polaroïd» et «Grandeur Nature» -, «Boite d’images» agence «le quotidien et l’universel, la gravité et l’humour».

Denise Boucher repart ainsi avec le prix, assorti d’une bourse de 15 000 $ et une invitation à participer au Festival de la poésie, qui se déroulera du 28 septembre au 8 octobre prochain.