« J’ai beaucoup de respect pour Pacioretty »

Les qualités de capitaine de Max Pacioretty, sa relation avec Carey Price, la situation d’Alex Galchenyuk et les comparaisons entre P.K. Subban et Shea Weber sont autant de sujets abordés par Michel Therrien dans le deuxième volet de l’entrevue qu’il a accordée à Jean-Charles Lajoie, sur les ondes du 91,9 FM. En voici les grandes lignes.

Sur Max Pacioretty :

« Pacioretty a gagné le vote des joueurs. On était satisfait de leur décision. J’ai beaucoup de respect pour lui. Il m’a donné du gros hockey. Sa première année comme capitaine, il a trouvé ça difficile. C’est normal. Quand tu es nommé capitaine, il n’y a pas un livre qui vient avec. Tu dois passer à travers différentes expériences. En plus, cette année-là a été notre plus difficile. Il a appris beaucoup de ça. »

Sur Carey Price :

« Il a travaillé très fort pour revenir au jeu de sa blessure. Habituellement, il se donne deux à trois mois sans toucher à son équipement. Parce qu’il voulait être prêt pour la Coupe du monde, il a remis son équipement trois semaines après (la fin de la saison). Il était fin prêt quand la Coupe du monde a commencé. On en a nous-mêmes bénéficié. On a commencé la saison avec 10 victoires en ligne. Mais vers la fin de décembre, il a frappé un mur. Il était fatigué mentalement et physiquement. J’aurais peut-être dû lui donner plus de breaks. »

Sur Alex Galchenyuk :

« Au moment de sa blessure, il était le 10e marqueur de la ligue. L’année d’avant, il avait marqué 30 buts. On l’avait repêché comme joueur de centre. On trouvait qu’il avait des lacunes, mais il se sentait de plus en plus à l’aise. Sa progression était très bonne. Au retour de sa blessure, sa condition physique n’était pas la même. Je m’en suis rendu compte après un match ou deux. »

Sur Shea Weber et P.K. Subban :

« Ce sont deux bons défenseurs. Ils appartiennent tous les deux à l’élite de la LNH. Weber apporte beaucoup au Canadien et P.K. apporte beaucoup aux Predators. Les deux clubs sont très satisfaits. C’est le but de faire des échanges. »

Sur son entretien avec les Panthers :

« Je les ai rencontrés à une occasion. C’est une belle équipe. C’est pour ça que c’était intéressant. C’est sûr que j’étais déçu. Mais tout arrive pour une raison. Il y a un nouveau défi qui m’attend, je ne sais pas quand. Ce n’est pas quelque chose que l’on contrôle. »