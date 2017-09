Josée Boudreault victime d'un deuxième AVC

Le conjoint de Josée Boudreault a annoncé sur Facebook mercredi soir que sa partenaire a été victime d'un deuxième accident vasculaire cérébral (AVC) mardi après-midi, mais qu'elle va bien.

«Josée a eu un petit ennui de santé hier (mardi), elle va très très bien, tout est très correct», rassure Louis-Philippe.

Mardi après-midi, elle a senti que son bras était «bizarre, que sa main picotait».

L'ambulance est arrivée rapidement. À l'hôpital, elle a pu avoir un médicament qui éclaircit le sang et défait le caillot.

«Elle perdait la vision de l'oeil droit, mais tout est revenu. Elle doit maintenant passer des tests pour savoir ce qui s'est passé», précise son amoureux.

Josée Boudreault a été victime d'un grave AVC en juillet 2016. Sa persévérance et son positivisme à la suite de cet incident a touché le coeur des Québécoises et Québécois.

«Elle voulait vous dire qu'elle va bien. Je vais vanter ma blonde, mais elle est absolument extraordinaire. Dans ses conférences et dans son nouveau livre, elle parle de bonheur et de positivisme, et c'est exactement ce qu'elle représente», termine Louis-Philippe, visiblement fier de Josée.