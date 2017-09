La 25e saison de La Poule aux œufs d’or!

Le jeu télévisé La Poule aux œufs d’or célèbre cette saison ses 25 ans à TVA. Depuis la première émission, le 8 septembre 1993, plus de 7900 participants se sont partagés près de 234 millions.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

La fébrilité de Sophie Houle, Guy Mongrain et Claudia Ébacher permet aux concurrents et téléspectateurs de vivre des moments extraordinaires

Dans le cadre du 25e anniversaire de l’émission, Guy Mongrain a salué Amélie et Rosalie Béliveau et Majorie Allaire

Hier soir, Guy Mongrain a remis au gagnant du gros lot, Daniel Fillion, la somme de 629 500 $.

Guy Mongrain est en compagnie des membres de l’équipe de production Martin Chartrand, Jean Tremblay et André Beauchemin ainsi que Marie-Josée Laplante, Nathalie Lacombe, Christine Lento, Roselle Valois, Rachel Giard et Martine Hénault.

Guy Mongrain est en compagnie de Suzanne Landry, Groupe TVA, Isabelle Jean, présidente des opérations Loteries vice-présidente Affaires publiques, Julie Tremblay, présidente et chef de la direction de Québecor Groupe Média et Groupe TVA et France Lauzière, vice-présidente, Programmation Groupe TVA.

Richard Trudel, Loto-Québec, et Ginette Viens, vice-présidente, Marques et contenus, Québecor Contenu - Contenu QMI, tenaient à féliciter Guy Mongrain.

Les quatre mousquetaires, Guy Mongrain et ses collègues de Loto-Québec Jean Tremblay, André Beauchemin et Richard Trudel, font équipe depuis 25 ans.