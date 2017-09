La chasse à Tom Brady est ouverte

FOXBOROUGH | Tandis que Tom Brady et les Patriots partent en mission jeudi soir pour tenter de décrocher un sixième championnat, les Chiefs sont conscients qu’il n’y a qu’une seule façon d’ébranler la confiance du légendaire quart-arrière : le tourmenter jeu après jeu. Plus facile à dire qu’à faire, cependant.

Cette semaine, le mot d’ordre était sur toutes les lèvres des joueurs défensifs dans le vestiaire des Chiefs en prévision du botté d’envoi de la saison au Gillette Stadium.

« La seule façon de gagner, c’est d’attaquer Brady. Il faut être constamment dans sa face pour le dérouter de son plan de match. Oui, c’est vrai que c’est facile à dire, mais nous avons le personnel pour le faire », a indiqué l’ailier défensif de deuxième année, Chris Jones.

Effectivement, les Chiefs, avec Jones, Justin Houston, Dee Ford et Derrick Johnson, entre autres, sont outillés pour faire la vie dure à Brady.

La ligne offensive des Patriots n’est pas la plus dominante du circuit, mais contrairement à la saison 2015, lorsque les Broncos avaient tabassé Brady à 17 reprises en finale de conférence, l’unité s’est grandement améliorée en protection de passe en 2016. Victimes de 38 sacs en 2015, les Patriots en ont concédé 24 la saison dernière.

Sous pression

Toutefois, les chiffres ne mentent pas. Lorsque Brady se retrouve sous pression, il n’a rien du quart-arrière chirurgical qu’il est lorsque son champ de vision est libre.

Selon le site analytique Pro Football Focus, le pourcentage de passes complétées par Brady chute brutalement lorsqu’il se retrouve sous pression, passant de 75,4 % à 47,2 %. Cet écart de plus de 28 % s’avère le plus important parmi ceux de tous les quarts-arrières du circuit.

« Brady, la seule approche, c’est de le frapper ! C’est un joueur intelligent qui sait rapidement se départir du ballon, et comme défensive, la chose la plus importante est de ne pas perdre confiance en notre identité. On sait qu’il réalisera de gros jeux. C’est Tom Brady après tout. Mais il faut demeurer ensemble et concentrés sur ce qu’on doit faire », a expliqué le productif secondeur extérieur Justin Houston.

Le ballon part vite...

Mais si le pourcentage de passes complétées de Brady chute de manière si importante sous pression, c’est aussi parce qu’il se défait rapidement du ballon plutôt que d’encaisser de coûteux sacs. Ses deux interceptions l’an dernier démontrent également que même sous pression, il commet rarement l’irréparable revirement.

« C’est un défi énorme, et nous sommes privilégiés d’avoir à le relever », a signalé Bob Sutton, le coordonnateur défensif des Chiefs depuis 2013.

« Je crois vraiment que Brady joue en ce moment le meilleur football de sa vie. Il a tellement de vécu qu’il a vu tout ce qu’il y avait à voir dans la NFL. Il faudra être à notre meilleur pour l’affecter. »

Prêt pour un long marathon

Il ne faut pas s’attendre à voir Tom Brady verser une larme, ni même se préoccuper le moins du monde de la bannière des champions du dernier Super Bowl qui sera dévoilée avant le duel face aux Chiefs, au Gillette Stadium.

Moment riche en émotions pour des milliers de supporteurs des Patriots, cet instant se veut plutôt le dernier signal pour les joueurs voulant qu’on efface tout et qu’on recommence, selon le décoré quart-arrière.

« Tout ça, c’est bon pour les partisans. C’était bien, on a célébré amplement et on a passé du bon temps. Maintenant, l’équipe de cette année doit mériter sa bannière. Ce qu’on veut, il faut aller le chercher. Ça prendra du bon football pour y arriver. Le marathon commence », a averti le numéro 12.

Du respect pour les Chiefs

Ce n’est pas dans la philosophie de la bande à Bill Belichick de regarder loin devant, et les Chiefs s’avèrent un premier défi de taille, avec une défensive qui domine outrageusement la ligue avec un total de 62 revirements lors des deux dernières saisons.

« Ils misent sur plusieurs gars qui réalisent de gros jeux. Ils sont explosifs et ont le don de vous enlever le ballon des mains parce que le front applique beaucoup de pression et est appuyé par un bon groupe de demis défensifs.

« Quand ils tournent autour de toi, tu ne peux pas juste fixer devant et tenter une passe parce qu’ils se trouvent directement où tu dois lancer », a louangé Brady.

Ce dernier n’a certainement pas oublié le duel du 29 septembre 2014, quand les Chiefs avaient écrasé les Patriots 41-14 à Foxborough en forçant trois revirements. Les Patriots s’étaient ensuite vengés en séries en janvier 2016, et les deux équipes ne se sont pas revues depuis.