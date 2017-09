LOS ANGELES – L’acteur canadien Donald Sutherland recevra un Oscar honorifique pour l’ensemble de sa carrière en novembre prochain, a annoncé mercredi l’Académie des arts et sciences du cinéma.

Fort d’une carrière qui s’étend sur six décennies, Donald Sutherland a joué dans plus de 140 films, allant de «The Dirty Dozens» en 1967 à la saga «The Hunger Games» plus récemment, en passant par «l’Âge des ténèbres» de Denis Arcand en 2007.

Le natif de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, recevra sa statuette dorée au cours d’une cérémonie le 11 novembre prochain. Ce sera une première pour l’acteur qui n’a jamais été nommé aux Oscars, mais qui a déjà remporté deux Golden Globes. Il avait remporté ces prix pour des rôles de soutien dans les films développés pour la télévision «Citizen X» (1995) et «Sur le chemin de la guerre» (Path to War, 2002).

Outre le Canadien, le réalisateur et scénariste américain Charles Burnett, le directeur de la photographie américain Owen Roizman et la réalisatrice belge Agnès Varda recevront aussi une statuette.

Le prix honorifique est décerné pour souligner la carrière extraordinaire, la contribution exceptionnelle au cinéma ou les services rendus à l’Académie par le récipiendaire.