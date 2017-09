Les 25 noms à retenir cet automne

Avec les premiers jours de septembre, c’est le temps de la rentrée culturelle. Les artisans de la télé, du cinéma, de l’humour, du théâtre et de la danse sont prêts à présenter leurs nouveautés de l’automne. Parmi eux, Le Journal a retenu 25 personnalités qui se démarqueront au cours des prochains mois.

Denis Villeneuve

Photo AFP

Déjà considéré comme un des cinéastes les plus en vue à Hollywood, le Québécois Denis Villeneuve franchira un nouveau cap dans sa carrière en lançant cet automne la méga production Blade Runner 2049, le film le plus attendu de la rentrée, sinon de l’année. Précédée par une campagne de promotion colossale, cette suite du classique de science-fiction de 1982 déferlera sur les écrans du monde entier début octobre.

Louis-José Houde

Photo Chantal Poirier

Le roi des billets vendus en humour nous revient avec son quatrième spectacle solo très attendu, Préfère novembre. Pour son retour sur les planches, le comique passera l’automne en résidence à l’Olympia de Montréal avec pas moins de 26 spectacles au calendrier de la salle de la rue Ste-Catherine­­­. Le 29 octobre, Louis-José reviendra­­­ aussi à la barre de son 12e Gala de l’ADISQ.

Marc-André Grondin

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

L’acteur de 33 ans est de retour au petit écran cet automne pour reprendre le rôle complexe de Philippe/Youri, l’attachant antihéros de la série à succès de TVA, L’imposteur. Mais on le verra aussi au cinéma­­­­ cet hiver dans le film de zombies québécois Les affamés, du réalisateur­­­ Robin Aubert.

Pierre-Yves Lord

Photo Pierre-Paul Poulin

Successeur de Jean-Philippe Wauthier dans Deux hommes en or à Télé-Québec (début­­­ : 15 septembre), Pierre-Yves Lord pilote Les flots à TV5 et Infiltration à Z. Le bourreau de travail retrouve également son micro à CKOI pour une autre saison de Radio PY.

Karine Vanasse

Photo Pierre-Paul Poulin

Après avoir joué la comédie aux côtés de Louis-José­­­ Houde et Michel Côté cet été dans De père en flic 2, Karine Vanasse sera l’une des vedettes du nouveau film de Léa Pool, Et au pire, on se mariera, qui prend l’affiche vendredi prochain. On la verra aussi sous peu dans la seconde saison de la série policière Cardinal, qui a récemment été tournée en Ontario.

Marie Chouinard

Photo Ben Pelosse

Trois des œuvres de la Compagnie Marie Chouinard seront présentées à la Place des Arts, d’ici la fin du mois : Le Cri du monde, Soft Virtuosity, still humid on the edge et Jérôme Bosch : Le jardin des délices.

Jean-Philippe Dion

Photo courtoisie

À compter du 8 octobre, l’animateur occupera une case horaire plus qu’enviable avec La vraie nature à TVA : celle du dimanche soir après La Voix Junior. Dion est également le nouveau complice de Mitsou les midis à Rythme fm.

Véronic DiCaire Photo Chantal Poirier La chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire prend une courte pause de sa tournée européenne pour venir animer Ici on chante, une nouvelle émission de variétés où elle invitera différents artistes à pousser la note avec elle sur les ondes de Radio-Canada.

2Frères Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean Plus de deux ans après avoir remporté un succès inespéré avec Nous autres, son premier opus, le duo 2Frères présentera de nouvelles pièces à ses fans le 3 novembre. De nombreux concerts sont inscrits à l’horaire d’ici là.

Marc Dupré Photo courtoisie En plus de regagner son fauteuil rouge sur le plateau de La Voix Junior, Marc Dupré lancera cet automne La vie qu’il nous reste, le sixième album de sa carrière. Attendu le 3 novembre prochain, ce nouvel opus comprendra les deux premiers extraits, Du bonheur dans les étoiles et Rester forts.