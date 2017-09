Nos recommandations fantasy pour la première semaine de la NFL

La température se refroidit, les feuilles changent de couleur et les enfants sont de retour à l’école. Il n'y a pas de doute, le football de la NFL est avec nous!

À l’occasion du début de la saison de la NFL, nous vous présentons notre nouvelle section Fantasy. À l'aide de nos conseils et observations, nous vous aiderons à mener vos équipes fantasy de football à la victoire!

Tous les mercredis, nous vous offrirons une liste détaillée de joueurs à utiliser ou à laisser sur le banc, et ce, par position. Les dimanches, nous vous garderons évidemment informés sur les blessures des joueurs vedettes et les alignements partants.

Le lundi, nous conclurons avec un portrait complet dans lequel nous analyserons les performances des joueurs durant le weekend.

Tout au long de la saison, nous vous invitons d’ailleurs à nous envoyer vos questions et vos commentaires, à l'adresse courriel suivante: fantasyfootball@quebecormedia.com

Donc, prêts pour la saison 2017, chers poolers?

Lançons-nous donc immédiatement dans les prédictions de la première semaine d’activités dans la NFL.

* Veuillez notez que les prédictions sont créés en fonction d’un format de fantasy de style «non-ppr» (point par réception)et que nos principales sources de référencement sont les sites web de la NFL, ESPN, Yahoo et Rotoworld. De plus, notez que nous avons pris en considération l'annulation du match entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Dolphins de Miami, en raison de l'ouragan Irma, afin de préparer notre liste de cette semaine. Cette rencontre sera disputée à la semaine 11.

Nos 5 machines de la semaine

- LeSean McCoy (BUF)

L’attaque des Bills passera tout l’après-midi sur le terrain face aux Jets de New York. McCoy aura un surplus de boulot et autant de plaisir que les partisans des Bills au tailgate.

- Matt Ryan (ATL)

L’attaque des Falcons est la même que l’année dernière. C’est la même attaque qui a pulvérisé les défensives adverses et ce n’est pas le Soldier Field ou les Bears de Chicago qui vont intimider Matt Ryan.

- Le’Veon Bell (PIT)

Le meilleur porteur de la NFL face à une défensive qui n’a pas réussi à arrêter la course depuis que LeBron James est revenu à Cleveland.

- La défensive des Bills de Buffalo

Ils affrontent l’attaque des Jets de New York. Il y a plus de menaces dans l’offensive du Rouge et Or que dans celle des Jets.

- Stefon Diggs (MIN)

Le gros receveur des Vikings connaîtra un énorme lundi soir face à la pitoyable tertiaire des Saints de la Nouvelle-Orléans.

Ils vous lanceront vers la victoire (Quarts-arrières)

Les incontourables

1- Ben Roethlisberger (PIT)

De retour en santé, face à une jeune défensive qui ne compte plus sur son vétéran demi de coin Joe Haden, Big Ben risque de ne pas être doux avec la formation de l’Ohio.

2- Tom Brady (NE)

Avec la présence de son bon «ami» Roger Goodell, Tom Brady risque d’être aussi à l'aise qu’à l’habitude dans ses bonnes vieilles pantoufles de Foxborough.

3- Russell Wilson (SEA)

Comme la défensive des Packers a autant de trous qu’une râpe à fromage, Russell Wilson devrait produire sans grands efforts.

4- Cam Newton (CAR)

SuperCam commence la saison tout doucement contre les 49ers au Levi’s Stadium : il n’y a pas de raison qu’il ne produise pas.

5- Andy Dalton (CIN)

Comme il ne s’agit pas d’un match de séries éliminatoires, on a confiance en notre rouquin préféré.

Les indésirables

1- Mike Glennon (CHI)

La distance qui sépare Mike Glennon du succès est proportionnelle à la longueur de son cou. Bonne chance Chicago...

2- Blake Bortles (JAX)

Quand on songe à te remplacer par Chad Henne, c’est signe que tu es vraiment mauvais...

3- Trevor Siemian (DEN)

Il a certainement du talent, mais sa ligne offensive ne lui laissera malheureusement pas le temps de le montrer au grand jour.

4- Joe Flacco (BAL)

Comme nous ne savons pas s’il est pleinement remis de sa blessure, il y a certainement une meilleure option pour vous que celui que l’on surnommait au temps des Romains, Captain Clutch.

5- Drew Brees (NO)

Le Drew Brees au Superdome > Le Drew Brees sur la route.

Ils attraperont tous vos points (Receveurs)

Les incontourables

1- Julio Jones (ATL)

Le surhomme des Falcons va certainement reprendre où il a laissé en 2016. On vous souhaite de ne pas l’affronter cette semaine.

2- Doug Baldwin (SEA)

La tertiaire des Packers aurait de la difficulté à couvrir Plaxico Burress avec une balle dans la cuisse, alors imaginez Doug Baldwin.

3- Terrelle Pryor Sr. (WSH)

On aime son gabarit. Si Cousins joue comme il le devrait, Pryor Sr. sera une menace à l’année longue.

4- Kelvin Benjamin (CAR)

L’assistant-gérant du Wendy’s de Charlotte, en Caroline, nous a informés qu’il n’avait pas revu Kelvin depuis 2 mois. Bonne nouvelle pour ceux qui l’ont dans leur équipe!

5- Brandon Marshall (NYG)

Avec la possible absence d'OBJ, Marshall devrait voir beaucoup de ballon. Espérons par contre que son épaule tienne la coup.

Les indésirables

1- T.Y. Hilton (IND)

Deux mots : Scott. Tolzien. Le quart Andrew Luck est blessé et on ne sait pas quand il sera de retour.

2- Golden Tate (DET)

On espère qu’il n’aime pas l’intimité, parce que le demi de coin des Cards de l'Arizona Patrick Peterson sera dans ses culottes toute la journée.

3- Keenan Allen (LAC)

La défensive des Broncos devrait le réduire au silence sans trop de problèmes.

4- Jeremy Maclin (BAL)

Si on se fie à sa dernière saison à Kansas City, Maclin doit s’attendre à recevoir sa toute première passe de la saison à la semaine 4.

5- Michael Crabtree (OAK)

Surestimé selon nos goûts. Jouer à Nashville ne sera pas une partie de plaisir.

Ils vont mener la course (Porteurs de ballon)

Les incontourables

1- Ezekiel Elliot (DAL)

Il va courir avec détermination pour sa seule rencontre avant sa suspension de six parties. On va le revoir au mois de novembre.

2- Christian McCaffrey (CAR)

Il est plus facile d’attraper un cochon dans la boue que de le couvrir en un contre un par la passe.

3- Todd Gurley (LAR)

Personne ne devait être plus heureux que Gurley après le congédiement de Jeff Fisher l’année dernière. Une nouvelle attaque va le stimuler en 2017.

4- David Johnson (ARZ)

Sa polyvalence sera exploitée face aux Lions.

5- Lamar Miller (HOU)

Il va courir de façon inspirée pour toute la ville de Houston, gravement touchée par la tempête Harvey.

Les indésirables

1- Leonard Fournette (JAX)

Fournette va se rendre compte qu’il est plus difficile de courir contre la défense des Texans que dans un match préparatoire.

2- Kareem Hunt (KC)

Une recrue qui vient de l’université de Toledo. Un premier match dans la NFL à Foxborough. Un premier rendez-vous à heure de grande écoute. Bonne chance l'ami!

3- Bilal Powell (NYJ)

Un long après-midi au boulot l’attend face aux Bills.

4- Ty Montgomery (GB)

La défensive des Seahawks est en santé pour débuter l’année, mauvaise nouvelle pour Ty.

5- Giovani Bernard (CIN)

Le front défensif des Ravens est solide et personne ne connaît la rotation des porteurs des Bengals, même pas l'entraîneur-chef Marvin Lewis.

Ils ne sont pas là seulement pour bloquer (Ailiers rapprochés)

Les incontourables

1- Tyler Eifert (CIN)

Il va effacer sa saison difficile de l’année dernière et est clairement une menace dans la zone payante.

2- Delanie Walker (TEN)

Le bon vétéran sera encore une fois occupé et demeure la première menace aérienne pour Marcus Mariota.

3- Jimmy Graham (SEA)

Il semble finalement à l’aise dans l’attaque des Seahawks et les Packers n’ont pas le personnel pour le couvrir.

Les indésirables

1- Dwayne Allen (NE)

Il sera utilisé pour bloquer cette saison alors ne le voyez pas trop dans votre soupe.

2- Jared Cook (OAK)

Les mauvaises langues disent qu’il y a plus de chance qu’il attrape la grippe qu’un ballon de football.

3- Travis Kelce (KC)

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre neutralisent toujours la plus grande menace d’une offensive, ce qui n’augure rien de bon pour Travis.

Ils sont à vos risques et périls (Toutes positions confondues)

1- Eddie Lacy (SEA)

Plus de kale, moins de friture? On aura la réponse assez vite (ou assez lentement, tout dépendant).

2- Ted Ginn Jr. (NO)

Drew Brees adore les petits receveurs avec de la vitesse comme Ginn, mais sera-t-il vraiment utilisé? La plupart de ses points pourraient provenir des unités spéciales.

3- Joe Mixon (CLE)

Il est excellent, il n’y a pas de doute, mais quel sera son temps de jeu? Difficile à dire.

Ils défendront votre équipe (Défensives)

Les incontourables

1- Texans de Houston

Ils vont être tout simplement affamés. J.J. Watt va jouer à la hauteur des millions qu’il a amassés pour les sinistrés de Houston.

2- Rams de Los Angeles

Contre les Colts qui n’ont pas de ligne offensive, de jeu au sol, et de quart-arrière (avec la blessure d’Andrew Luck), la défensive des Rams risque de faire beaucoup de bruit dimanche!

3- Falcons d’Atlanta

Si les Falcons réduisent au silence Jordan Howard, Glennon devra lancer et c’est à se moment que les interceptions seront au rendez-vous.

Les indésirables

1- Raiders d’Oakland

Khalil Mack est un monstre, mais le reste de la défensive laisse à désirer. DeMarco Murray et compagnie feront mal à la défensive californienne.

2- Chiefs de Kansas City

Tom Brady + Gillette Stadium = Ouch

3- Giants de New York

Tous les joueurs des Cowboys seront derrière Zeke Elliott. On ne metterait pas beaucoup d’argent sur la défensive des Giants dans de telles circonstances.