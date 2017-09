Plus vite qu’un pur-sang

On savait que Shea Weber était fort comme un cheval, mais on ne se doutait pas qu’il était aussi rapide qu’un pur-sang américain reconnu pour sa rapidité dans un sprint.

Après Brendan Gallagher et Alex Galchenyuk l’an dernier, la septième campagne McJoueur s’est tournée vers le robuste défenseur de 6 pieds 4 pouces et 230 livres, natif de l’Ouest canadien, pour approuver la qualité du hamburger Grand Angus. Weber était l’homme de la situation, selon les concepteurs de cette nouvelle campagne provinciale.

« Je suis surpris qu’il ait été choisi. Il est loin de P.K. Subban pour son charisme, a fait valoir le professeur en marketing de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM François Marticotte. Dans cette publicité, Weber est mis en valeur pour son coup de patin et sa rapidité. Or, tout connaisseur sait pertinemment bien que ce n’est pas sa force. Le lien le plus naturel aurait été de mettre en valeur son puissant tir frappé. »